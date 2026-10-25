Sorprende ‘Chicharito’ Hernández, cantando junto a Cristian Castro

De acuerdo con la versión difundida del encuentro, todo ocurrió detrás del escenario, mientras Cristian Castro se preparaba para una presentación de su gira Nada Solo Éxitos Tour 2026 .

El encuentro, que habría ocurrido el sábado 24 de octubre de 2026 en Dallas, Texas, llamó la atención por la participación del futbolista, quien terminó en el centro de las bromas por su manera de seguir la melodía.

Javier “Chicharito” Hernández cambió por un momento las canchas por el micrófono y se animó a interpretar una de las canciones más conocidas de José José junto a Cristian Castro.

El cantante comenzó a interpretar a capela Volcán, tema popularizado por José José, y después invitó al ex delantero mexicano a acompañarlo con los coros, detalla elimparcial.com

Chicharito aceptó la invitación entre sonrisas. Con gorra verde, playera negra y short de rayas, se sumó a la interpretación, aunque el contraste entre su participación y la voz de Cristian habría sido uno de los aspectos que más llamaron la atención.

La participación del futbolista habría generado comentarios sobre su afinación y su manera de seguir el ritmo de la canción. Mientras Cristian Castro es reconocido por su potencia vocal y su trayectoria en la balada romántica, Chicharito es conocido por sus goles y su carrera en el futbol.

Entre las bromas atribuidas a los usuarios aparecen frases como “Chicharito no cantes, sigue en lo tuyo” y “Parece que el volcán se le apagó”. Sin embargo, es necesario verificar que estos comentarios correspondan a publicaciones reales antes de presentarlos como reacciones textuales de usuarios.

La escena también dio pie a comparaciones con quienes se animan a cantar en una reunión o durante una sesión de karaoke, aunque el acompañamiento de uno de los intérpretes más reconocidos de la música pop mexicana hizo que el momento resultara todavía más llamativo.

En la versión que circula de la historia, Cristian Castro habría compartido el video en sus redes sociales con un mensaje en el que agradeció la compañía del futbolista durante los preparativos de su presentación en Dallas.

El supuesto mensaje destacaba a “Chicharito” como un orgullo mexicano. Antes de reproducir la cita de manera textual, es necesario confirmar que la publicación original exista y que las palabras correspondan al cantante.

Por ahora, el episodio se presenta como una convivencia espontánea entre dos figuras mexicanas de distintos ámbitos. “Chicharito” Hernández, reconocido por su trayectoria como delantero y por su marca goleadora con la Selección Mexicana, se permitió probar suerte con un clásico de la música romántica.