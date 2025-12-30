Sorprende coreano a Eduin Caz al interpretar uno de sus temas

El nombre del coreano es Zion Wanhg, un cantante, influencer y creador de contenido que desde hace 10 años vive en Colombia y que cumplió su sueño de poder conocer a uno de sus grupos favoritos, en este caso Grupo Firme, de quien dijo es una gran seguidor, haciéndocelo notar al intérprete de Ya Supérame , con quien hasta se aventó un palomazo, cantando Qué onda perdida , el cual canta Grupo Firme junto a Gerardo Coronel, mejor conocido como “El Jerry”, y que sólo el tema en You Tube rebasa los 628 millones de visualizaciones.

En redes sociales se ha hecho viral, un video en el que aparece un coreano junto a Eduin Caz, líder y vocalista de Grupo Firme, intepretando el tema Qué onda perdida , causando el asombro del cantante sinaloense.

”Cumplí mi sueño, ¿pueden creerlo ? conocí @grupofirme me pellisqué para ver si es verdad”, escribió el coreano en su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de 3 millones de seguidores.

En el clip se puede puede ver Zion bastante emocionado al estar frente a Eduin Caz. “Yo soy Zion, soy super fan de ustedes, estoy súper emocionado porque ustedes van a venir a Colombia”, expresó, para posteriormente lanzar la pregunta si alguna vez habían escuchado a un coreano cantar sus temas, empezando así a interpretar el tema, causando el asombro de Eduin, al ver lo bien que el coreano lo hacía, sumándose también a la interpretación en un improvisado dueto, momento que causó una algarabía entre los demás ahí presentes entre gritos y aplausos, culminando el momento en un fuerte abrazo entre ambos.

Cabe destacar que Kung es un fan del regional mexicano, ya que en muchos de sus vídeos puede verse interpretando algunos temas como Un millón de primaveras de Vicente Fernández, No se va, de Grupo Frontera, Ya no vuelvo contigo, de Grupo Firme, Le hace falta un beso, del Chapo de Sinaloa, cantando también junto a Sebastián Ayala, Johnny Rivera, entre otros.

El video junto a Eduin Caz fue bien recibido por sus fans, quienes no dudaron en poster mensajes de felicitación hacia el coreano, entre ellos uno del propio Eduin Caz, “Me caíste a todísisisima madre”, “Tan linda esa humildad que tiene Zion”, “Eres todo lo que está bien en esta vida”, “Rompiste hermano”, “Invítalo al escenario”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.