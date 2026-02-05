Sorprende Daddy Yankee a sus fans con el estreno de ‘Toy Hermoso’

Daddy Yankee continúa regalándole momentos especiales a su público con el lanzamiento del video oficial de Toy Hermoso, tema incluido en su más reciente álbum Lamento en Baile.
El estreno fue anunciado directamente por el artista a través de sus redes sociales, como un obsequio especial para sus fans alrededor del mundo.
El video de Toy Hermoso fue filmado en Puerto Rico, tierra natal del ícono global, y sirve como una celebración visual cargada de energía, color y significado espiritual.
Toy Hermoso es una pieza audiovisual que celebra la alegría, la gracia y la fortaleza que acompañan incluso en los momentos más difíciles. El concepto gira en torno a la idea de que, aunque la vida presente retos, seguimos de pie, hermosos y viviendo sabroso, porque caminamos bajo la cobertura divina del Todopoderoso”, versa la canción.
A través de imágenes vibrantes y un espíritu contagioso, el video recuerda que la verdadera belleza nace de la fortaleza interior, la fe y la luz que Dios deposita en cada uno de nosotros.
El álbum Lamento en Baile marca una nueva etapa , nueva era de música con propósito para Daddy Yankee y también incluye los temas Sonríele y ABCD, este último en colaboración con Alex Zurdo, canciones que han conectado profundamente con el público por su mensaje positivo y edificante.