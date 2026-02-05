Sorprende Daddy Yankee a sus fans con el estreno de ‘Toy Hermoso’

Daddy Yankee continúa regalándole momentos especiales a su público con el lanzamiento del video oficial de Toy Hermoso, tema incluido en su más reciente álbum Lamento en Baile.

El estreno fue anunciado directamente por el artista a través de sus redes sociales, como un obsequio especial para sus fans alrededor del mundo.

El video de Toy Hermoso fue filmado en Puerto Rico, tierra natal del ícono global, y sirve como una celebración visual cargada de energía, color y significado espiritual.