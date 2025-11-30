Sorprende Dua Lipa al cantar ‘Antología’ de Shakira en Bogotá

El público estalló en aplausos y gritos al reconocer la melodía, convirtiéndose en uno de los momentos más virales del evento. La escena fue rápidamente compartida en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde comenzó a acumular vistas en cuestión de minutos.

La cantante británica Dua Lipa provocó una ola de emoción durante su concierto en Bogotá al interpretar Antología , una canción de Shakira, ícono colombiano del pop latino.

Sin embargo, esta interpretación fue vista por muchos como un gesto especial hacia Colombia, país que le recibió con gran entusiasmo. Dua Lipa, reconocida por su estilo pop y su exitoso álbum Future Nostalgia, ha demostrado en varias ocasiones su interés por la música latina.

Fans destacaron que la cantante no solo cantó perfectamente en español, sino que transmitió admiración genuina por Shakira, una de las artistas latinas más influyentes a nivel mundial.

Luego del concierto, fragmentos del homenaje comenzaron a circular en redes sociales con títulos como “Dua Lipa cantando Shakira es todo lo que necesitamos” o “Iconic: Dua Lipa honrando a la reina del pop latino”.

Aunque no se esperaba que interpretara música local, Dua Lipa eligió una canción emblemática de Shakira que forma parte del repertorio clásico de la estrella colombiana.

Este momento reforzó la energía del show y generó una conexión única entre la artista internacional y el público latinoamericano. Muchos asistentes afirmaron que fue el punto más emotivo de la noche.

Medios nacionales e internacionales destacaron el gesto como un “puente cultural” entre el pop global y el talento latino. Algunos artistas colombianos también reaccionaron en redes, celebrando que figuras como Dua Lipa reconozcan la importancia de Shakira en el mundo.