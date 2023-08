En el video también se aprecia la frase “Edén no te veo, pero vine a escucharte”, cerrando el momento interpretando el tema “Te voy a olvidar”.

Fue así que el video llegó al cantante, quien atento escucha todo lo que Kimberly dice. “Vengo de la Piedad Michoacán, tengo 14 años, y la verdad para mí sería un sueño, sería lo más grande del mundo conocer a Edén, sería mi sueño hecho realidad, porque yo la verdad llevo escuchando mucho su música, y he seguido su trayectoria desde que era chiquita y pues para mi sería un super sueño conocerlo” expresa Kimberly.

Agradecido por todo el apoyo y cariño de Kimberly, el intérprete de Chalino y Consejos, acompañó el video con un mensaje especial. “Si con mi música puedo seguir tocando corazones como el de Kimi, me queda cuerda para rato”, expresó el cantante.

Cabe destacar que dicho encuentro emocionó a sus fans, quienes aplaudieron esta acción del cantante posteando un mensaje a Edén Muñoz.

“Gracias por tocar y llenar el corazón de mi hermanita Kimi. Es La Niña mas feliz que existe gracias a ti y a todo su equipo que hicieron posible esto para ella”, “Estoy seguro Edén, que ha sido de de los mejores conciertos que has dado y ella es la mejor fan”, “Tu corazón y tu sencillez te hacen grande”, “Bueno...Imposible no derramar una lágrima con esto tan bonito, felicidades Edén, tú eres del pueblo”, “No me cabe duda que por algo te sigo desde hace mucho tiempo, por tu gran corazón y tu sencillez como ser humano. Que chingón, que hermoso vídeo y que padre experiencia para ella, lloré de lo bonito que se sintió”. Son algunos de los mensajes que se pueden leer en la pubicación.