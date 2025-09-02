Sorprende Eduin Caz a su esposa con exclusivo regalo por su cumpleaños

El exclusivo regalo se trata de un bolso Hermès Birkin 30 Togo Vert Yucca con herrajes de paladio de color verde que la propia Daisy presumió en las instantáneas compartidas por el famoso cantante mexicano.

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, compartió en sus redes sociales una serie de fotografías del cumpleaños de su esposa, la influencie Daisy Anahy a quien le dio un exclusivo regalo que, de acuerdo con información de internet tendría un valor aproximado de poco más de un millón de pesos.

El líder de Grupo Firme, celebró este 1 de septiembre el cumpleañs 32 de su esposa y madre de sus hijos, Daisy Anahy y a través de su cuenta de Instagram una serie de fotografías del momento en el que le entrega a su esposa el exclusivo bolso de la marca Hermès.

Eduin Caz le dedicó un breve pero emotivo mensaje a Daisy Anahy en donde le deseó un feliz cumpleaños y adelantó que el lujoso bolso que le regaló sería el primero de muchos que tenía planeado para “este día tan especial”.

“Feliz cumpleaños mi reina. Primer regalo de muchos que te tengo para este día tan especial”, escribió el cantante. El bolso Hermès Birkin 30 Togo Vert Yucca con herrajes de paladio tiene un costo aproximado de acuerdo con información obtenida en internet como el que Eduin Caz le regaló a su esposa puede costar poco más de un millón de pesos.

Los bolsos Birkin de Hermès no son solo accesorios de moda, sino auténticas piezas de lujo que solo unas pocas personas pueden permitirse: empresarios, celebridades y figuras públicas destacan entre sus propietarios.

Cada Birkin se fabrica con piel de vacuno natural, curtida de manera 100 por ciento vegetal, lo que le otorga un carácter único y un acabado transparente que mejora con el tiempo gracias a la pátina que desarrolla.

Esta cualidad especial ha conquistado a estrellas como Georgina Rodríguez, Kim Kardashian y Jennifer López, quienes han hecho del Birkin un símbolo de elegancia y sofisticación que solo se intensifica con el paso de los años.

Eduin Caz y Daisy Anahú comenzaron su romance en la preparatoria en Tijuana y, pese a los desafíos económicos, embarazos inesperados y la presión mediática, su vínculo ha perdurado.

La pareja se casó en enero de 2015, poco después de descubrir que Daisy estaba embarazada de su primer hijo, Eduin Gerardo. Desde entonces han formado una familia sólida con sus hijos Geraldine y la más reciente llegada anunciada en 2022.

Su relación no ha estado exenta de polémicas, incluyendo rumores de infidelidad y escándalos públicos, que Eduin ha enfrentado de manera abierta, manteniendo siempre la comunicación con Daisy.

Hoy, más de diez años después, las fotos compartidas por el cantante muestran una pareja unida, superando obstáculos y celebrando juntos cada momento importante.

Este cumpleaños es otra muestra del amor y la resiliencia de una relación que ha crecido bajo la mirada del público, marcada por familia, compromiso y la capacidad de superar desafíos.