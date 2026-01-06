Sorprende Eduin Caz a su mamá en su cumpleaños

Hasta la sala, Eduin Caz sorprendió a su madre en su cumpleaños con una serenata dentro de su casa. En su cuenta de Instagram, el líder de Grupo Firme compartió un video en el que mostró el detalle que tuvo con su progenitora.
Varios músicos acompañaron al cantante dentro del hogar de la señora Lorena Cázeres, madre del también cantante Jhonny Caz, quien en pijama bajó a recibir el abrazo de su hijo.
Parte del video que publicó el tijuanense también se aprecia un enorme ramo de flores rojas que presumió como parte del clip.
“Feliz Cumpleaños madre mía. Le agradezco mucho a Dios por permitirme estar un año más a tu lado, espero pasar muchos años más juntos”, escribió el cantante.
Su nuera, Daisy Anahy, también aprovechó para compartir unas palabras a su suegra. “Feliz cumpleaños a la Suegra más bella por dentro y por fuera, Dios nos la preste muchos años más”, publicó en los comentarios.
Como es costumbre de la estrella del regional, cada vez que algún familiar o amigo cumple su vuelta al Sol, se luce con algún gesto especial, detalla elimparcial.com
Para su madre, no es la primera ocasión que recibe un detalle importante de su hijo, pues en años anteriores Caz la ha sorprendido hasta con un auto, lo que demuestra el amor y cariño que siente por sus seres queridos.