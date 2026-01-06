Sorprende Eduin Caz a su mamá en su cumpleaños

Hasta la sala, Eduin Caz sorprendió a su madre en su cumpleaños con una serenata dentro de su casa. En su cuenta de Instagram, el líder de Grupo Firme compartió un video en el que mostró el detalle que tuvo con su progenitora.

Varios músicos acompañaron al cantante dentro del hogar de la señora Lorena Cázeres, madre del también cantante Jhonny Caz, quien en pijama bajó a recibir el abrazo de su hijo.

Parte del video que publicó el tijuanense también se aprecia un enorme ramo de flores rojas que presumió como parte del clip.

“Feliz Cumpleaños madre mía. Le agradezco mucho a Dios por permitirme estar un año más a tu lado, espero pasar muchos años más juntos”, escribió el cantante.