Sorprende Eiza González con cambio físico para su nueva película ‘Iron Jane’

Como parte de este proceso, la actriz ha iniciado una exigente rutina de entrenamiento que la ha llevado literalmente “camino del gimnasio” para encarnar a su nuevo personaje.

Eiza González ya se encuentra enfocada en una intensa preparación física para protagonizar la película Iron Jane que requiere una transformación corporal importante.

La actriz mexicana Eiza González volvió a acaparar reflectores tras compartir una fotografía que marca una nueva etapa en su carrera, luego de confirmarse que se prepara para protagonizar la película Iron Jane.

A través de sus redes sociales, Eiza no solo mostró su nueva figura, con mayor musculatura, sino que también compartió el mensaje con el que anunció este importante paso en su carrera, señala quien.com

“Iron Jane. Bienvenida al mundo del culturismo. Me enorgullece contar la historia de Jane; este viaje es muy especial para mí”, escribió la mexicana.

El proyecto no solo marca un reto físico, sino también actoral. Eiza, conocida por producciones como 3 Body Problem y películas como Baby Driver y Mike & Nick & Nick & Alice, compartirá créditos con Brandon Sklenar, quien ha participado en títulos como The Housemaid y F.A.S.T.

El guion de Iron Jane, la nueva película de Eiza González , corre a cargo de Lissette Feliciano, quien también dirigirá la cinta. La realizadora, de ascendencia puertorriqueña y ecuatoriana, es conocida por su trabajo en Women Is Losers.

Según reportes, la compañía Highland Film Group se encargará de las ventas internacionales y presentará el proyecto en el Marché du Film de Cannes, mientras que CAA Media Finance y WME Independent gestionan los derechos en Estados Unidos.

La historia de Iron Jane se adentra en el exigente mundo del culturismo femenino. La trama sigue a Janie John, una mujer marcada por una infancia de abandono que encuentra en esta disciplina una forma de reconstruirse.

Entrenada por un antiguo campeón, se somete a una transformación extrema que la lleva al límite físico y mental, mientras asciende en un entorno que premia la perfección y castiga la debilidad, poniendo en riesgo su estabilidad.

La imagen compartida por Eiza Gonzalez ha generado gran impacto entre sus seguidores, quienes destacan el cambio físico de la estrella de talla internacional y su compromiso con un personaje que apunta a ser uno de los más intensos de su carrera.

Con este proyecto, Eiza continúa consolidando su presencia en Hollywood, apostando por historias complejas y roles que exigen una transformación total.