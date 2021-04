Sorprende el “nuevo rostro” de Zac Efron

En el marco del Día de la Tierra, celebrado el pasado 22 de abril, el actor participó en “Earth Day! The Musical” un video exclusivo de Facebook Watch, que contó con la participación de grandes artistas como Justin Bieber, Maluma, Steve Aoki y fue organizado por el presentador de televisión y educador de la ciencia, Bill Nye.

En las plataformas digitales no se hicieron esperar las reacciones de los internautas, quienes pronto señalaron que el actor quizá se sometió a alguna cirugía plástica o tratamiento estético como la “armonización facial”.

Desde Twitter, cientos de usuarios compartieron memes que comparaban el rostro de Efron en el video con el de algunas celebridades que han sido víctimas de la mala praxis en procedimientos estéticos, como Gabriel Corrado y Ricky Fort, y de caricaturas como “el calamardo guapo”.

Además, también hubo quien acompañó la fotografía del histrión con la memorable frase de la película Shrek, en la que ‘el burro’ pregunta a la ‘princesa fiona’: “Príncipe, ¿pos qué te pasó?”, difundió Infobae.

En su cuenta oficial de Instagram, el actor de diversas películas de comedia, escribió un mensaje para conmemorar el Día de la Tierra y mostró una fotografía en la que aparece trabajando codo a codo con “Girringun”, una organización conformada por nueve grupos tribales que luchan por la conservación del medio ambiente en Cardwell, Australia.

“Es el día de la Tierra. Me siento muy bendecido por tener la oportunidad de viajar y ver todas las cosas increíbles que las personas están haciendo por el planeta. Es un mundo hermoso, vamos a protegerlo”, escribió el histrión, “aprendiendo de ‘Grirringun’ cómo manejar la tierra a través de incendios culturales”.

Actualmente Zac se encuentra filmando la segunda temporada de Down to Earth with Zac Efron, una serie documental web que se lanzó en Netflix en 2020 y que registra los viajes que realiza el actor por distintas partes del mundo desde una perspectiva ecologista y a favor de la naturaleza y de encontrar un estilo de vida sustentable.