$!Sorprende Emiliano Aguilar en las redes, luciendo un traje de charro, junto a su abuelo

Tal como lo portó su abuelo, Antonio Aguilar, así como su padre y hermano lo siguen haciendo, Emiliano Aguilar dejó a un lado su look desenfadado de rapero y posó como todo un charro, lo que causó revuelo entre sus seguidores en redes sociales. “Vengo con todo, Puño de tierra, con todo y video próximamente con mis compas los Empolvados de la banda y @rockettin_empolvado, escribió Emiliano Aguilar junto a la postal de charro. Al parecer, la publicación del hermano de Ángela Aguilar es la primera llamada del estreno de su nuevo material discográfico, el cual seguramente será del regional mexicano, género al que su familia ha sido fiel.

En los últimos años, la relación de Pepe Aguilar con su primogénito Emiliano no ha sido la mejor, incluso, el joven ha reprochado públicamente la distinción que el cantautor hace con él y sus tres hermanos, Aneliz, Leonardo y Ángela, señala am.com.mx Y cada que el intérprete de Mi credo habla de él y sus dos nietas, con tono amenazante, Emiliano sale a exigirle que pare de filtrar información que no le corresponde dar.