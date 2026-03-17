$!Sorprende Emiliano Aguilar en las redes, luciendo un traje de charro, junto a su abuelo

Tal como lo portó su abuelo, Antonio Aguilar, así como su padre y hermano lo siguen haciendo, Emiliano Aguilar dejó a un lado su look desenfadado de rapero y posó como todo un charro, lo que causó revuelo entre sus seguidores en redes sociales.
“Vengo con todo, Puño de tierra, con todo y video próximamente con mis compas los Empolvados de la banda y @rockettin_empolvado, escribió Emiliano Aguilar junto a la postal de charro.
Al parecer, la publicación del hermano de Ángela Aguilar es la primera llamada del estreno de su nuevo material discográfico, el cual seguramente será del regional mexicano, género al que su familia ha sido fiel.
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Una publicación compartida por Emiliano Aguilar (@emiliano_aguilar.t)
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En los últimos años, la relación de Pepe Aguilar con su primogénito Emiliano no ha sido la mejor, incluso, el joven ha reprochado públicamente la distinción que el cantautor hace con él y sus tres hermanos, Aneliz, Leonardo y Ángela, señala am.com.mx
Y cada que el intérprete de Mi credo habla de él y sus dos nietas, con tono amenazante, Emiliano sale a exigirle que pare de filtrar información que no le corresponde dar.
Incluso, lo ha acusado de bloquearlo para asistir a premiaciones de la música latina, y de hacer juicios sobre su persona por mentiras de su hermana Ángela Aguilar.
Por más de 30 años, Emiliano Aguilar vivió en Tijuana bajo el cuidado de su madre, la también cantante Carmen Treviño, quien se separó de Pepe Aguilar en 1995.
Desde su matrimonio con Aneliz Álvarez, en 1997, Pepe se alejó aún más de Emiliano, quien no tiene una buena relación con sus hermanos Aneliz, Leonardo y Ángela Aguilar.
“Hasta la piel se me puso chinita, muy bien Emiliano, te queremos y apoyamos. ! Abrazo”, “Que guapo”, “Te queda muy bien de charro”, “Genio Emi, saludos desde Argentina, te amamos”, “Mucho éxito Emi”, “Échale Emiliano, aquí tienes todo el apoyo”, reaccionaron seguidores de Emiliano Aguilar.