Sorprende fan a Ricardo Arjona en su visita al estadio de los Mets de Nueva York

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona vivió un momento inesperado y emotivo durante su visita al estadio Citi Field, casa de los Mets de Nueva York.
Mientras visitaba las instalaciones del emblemático recinto deportivo, Ricardo Arjona fue sorprendido por una fan que interpretó la canción Fuiste Tú, convirtiendo la experiencia en un recuerdo único tanto para ella como para el propio Arjona.
Arjona, quien compartió que entre todas las cosas que ha hecho en su vida también jugó béisbol, se encontraba en el campo de béisbol cuando se encontró con Teresita, una admiradora de República Dominicana.
La fan le pidió que interpretara una canción, y cuando el cantante se acercó a donde ella se encontraba, empezó a cantar unos versos del tema Fuiste Tú, uno de los temas más populares del guatemalteco, grabado originalmente a dúo con Gaby Moreno.
Sorprendido por su interpretación, Arjona le preguntó cómo podía llegar al lugar en el que ella se encontraba para darle un abrazo. Tras cruzar unas palabras y conocer que la fan era dominicana, ambos se dirigieron a un lugar con asientos, donde la fan continuó cantando.
El breve encuentro se transformó en un emotivo momento cuando Arjona se unió a la interpretación de la canción, coreando junto a Teresita fragmentos del tema que ha marcado a millones de seguidores, señala el medio guatemala.com
Un detalle especial al final del video es cuando Arjona le pregunta a Teresita si le gustaría asistir a uno de sus conciertos en el Madison Square Garden.
Todo indica que la fan podría estar entre los invitados del artista en alguna de las presentaciones que ofrecerá en este emblemático escenario de Nueva York.
El video del encuentro fue publicado en las redes sociales del cantante, donde fans de distintas partes del mundo aplaudieron la espontaneidad del encuentro y la valentía de su seguidora.
De acuerdo con el itinerario confirmado, en 2026 el artista llevará su espectáculo a Nueva York, Miami, Argentina y Chile. A la fecha, Arjona suma más de 30 conciertos con entradas totalmente agotadas que estará realizando entre finales del 2025 y el año 2026.
Seguramente en las próximas semanas el artista revele nuevas fechas de conciertos en otros lugares del continente americano e incluso de Europa, donde también se ha presentado con giras anteriores.