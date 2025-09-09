Sorprende fan a Ricardo Arjona en su visita al estadio de los Mets de Nueva York

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona vivió un momento inesperado y emotivo durante su visita al estadio Citi Field, casa de los Mets de Nueva York.

Mientras visitaba las instalaciones del emblemático recinto deportivo, Ricardo Arjona fue sorprendido por una fan que interpretó la canción Fuiste Tú, convirtiendo la experiencia en un recuerdo único tanto para ella como para el propio Arjona.

Arjona, quien compartió que entre todas las cosas que ha hecho en su vida también jugó béisbol, se encontraba en el campo de béisbol cuando se encontró con Teresita, una admiradora de República Dominicana.

La fan le pidió que interpretara una canción, y cuando el cantante se acercó a donde ella se encontraba, empezó a cantar unos versos del tema Fuiste Tú, uno de los temas más populares del guatemalteco, grabado originalmente a dúo con Gaby Moreno.