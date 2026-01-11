Sorprende ‘Hamnet’ como la gran ganadora de los Globos de Oro

En la 83ª edición de los Globos de Oro, que tuvo lugar este domingo en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles California, se llevaron los principales premios, Hamnet, que se proclamó como la mejor película dramática, y “Una batalla tras otra” (One Battle After Another), que llegó como favorita con nueve nominaciones y se alzó como mejor comedia o musical.
Sentimental Value, de Joachim Trier, solo se llevó uno de los ocho galardones a los que aspiraba: el de mejor actor de reparto para Stellan Skarsgård.
La mejor película de habla no inglesa fue la brasileña O Agente Secreto (“El agente secreto”), cuyo protagonista, Wagner Moura, también se llevó a casa el galardón correspondiente.
En las categorías de televisión, la noche fue para “Adolescencia” (Adolescence).
A continuación, la lista de los ganadores:
Mejor actriz de reparto: Teyana Taylor, por One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
Mejor actor de reparto: Stellan Skarsgård, por Sentimental Value (“Valor sentimental”)
Mejor actor de serie dramática: Noah Wyle, por The Pitt
Mejor actriz de serie musical o de comedia: Jean Smart, por Hacks
Mejor actor de reparto de miniserie, antología o película para televisión:: Owen Cooper, por Adolescence (“Adolescencia”)
Mejor actor de serie musical o de comedia: Seth Rogen, por The Studio
Mejor pódcast: Good Hang With Amy Poehler (Spotify)
Mejor canción: Golden, de Kpop Demon Hunters (“Las guerreras del K-pop”)
Mejor guion: Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
Mejor actriz, musical o comedia: Rose Byrne, por If I Had Legs I’d Kick You (“Si pudiera, te daría una patada”)
Mejor actor, musical o comedia: Timothée Chalamet, por Marty Supreme
Mejor actor de miniserie, antología o película para televisión: Stephen Graham, por Adolescence (“Adolescencia”)
Mejor actriz de miniserie, antología o película para televisión: Michelle Williams, por Dying For Sex
Mayor logro cinematográfico de taquilla: Sinners (“Los pecadores”)
Mejor dirección: Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)
Mejor película animada: Kpop Demon Hunters (“Las guerreras del K-pop”)
Mejor película de habla no inglesa: O Agente Secreto (“El agente secreto”), de Kleber Mendonça Filho
Mejor actriz de reparto de miniserie, antología o película para televisión: Erin Doherty, por Adolescence (“Adolescencia”)
Mejor actuación en monólogo de humor: Ricky Gervais (Ricky Gervais: Mortality)
Mejor actriz de serie dramática: Rhea Seehorn, por Pluribus
Mejor serie, drama: The Pitt
Mejor serie limitada: Adolescence (“Adolescencia”)
Mejor serie, musical o comedia: The Studio
Mejor actriz, drama: Jessie Buckley, por Hamnet
Mejor actor, drama: Wagner Moura, por O Agente Secreto (“El agente secreto”)
Mejor película de comedia o musical: One Battle After Another (“Una batalla tras otra”), de Paul Thomas Anderson
Mejor película dramática: Hamnet, de Chloé Zhao
Sinopsis sobre la gran ganadora: ‘Hamnet’
La película ganadora, Hamnet cuenta una historia ambientada en la Inglaterra del Siglo 16, donde se narra la historia de Agnes, quien fue la esposa de William Shakespeare, y la pérdida de su hijo Hamnet a los once años de edad.
La trama muestra cómo el duelo se convierte en el eje central de la familia, y cómo la muerte de un niño transforma profundamente a su padre, quien se vuelca en su pasión y amor por el teatro para retratar los males e injusticia que aquejan a su sociedad -como la pobreza y la marginación.
Sobre los Globos de Oro
Los Globos de Oro, o Golden Globes, son los galardones que determinan cuál fue la mejor producción de cine y televisión a lo largo de un año, además de ser referente para determinar las historias que podrían resultar victoriosas en los Premios de La Academia: los Premios Oscar y los Emmy.
Desde 1944, esta ceremonia se ha caracterizado por su formalidad y solemnidad, siendo sumamente especiales al contar con nominados elegidos por un organismo independiente de votantes periodistas internacionales, que no solo suelen destacar tras asombrosas, divertidas y profundamente conmovedoras, sino también reconocer el titánico trabajo de actores, directores, guionistas y todo el equipo de rodaje en el set de filmación.