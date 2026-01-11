Sorprende ‘Hamnet’ como la gran ganadora de los Globos de Oro

En la 83ª edición de los Globos de Oro, que tuvo lugar este domingo en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles California, se llevaron los principales premios, Hamnet, que se proclamó como la mejor película dramática, y “Una batalla tras otra” (One Battle After Another), que llegó como favorita con nueve nominaciones y se alzó como mejor comedia o musical.

Sentimental Value, de Joachim Trier, solo se llevó uno de los ocho galardones a los que aspiraba: el de mejor actor de reparto para Stellan Skarsgård.

La mejor película de habla no inglesa fue la brasileña O Agente Secreto (“El agente secreto”), cuyo protagonista, Wagner Moura, también se llevó a casa el galardón correspondiente.

En las categorías de televisión, la noche fue para “Adolescencia” (Adolescence).