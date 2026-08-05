Sorprende Harry Styles a sus fans, al cantar ‘Cielito Lindo’ en su tercer concierto en México

El estallido de aplausos llegó desde las primeras notas. Styles arrancó con el verso más reconocible del tema: “Ay, ay, ay, ayyy, canta y no llores”, y de inmediato extendió el brazo hacia las gradas. Miles de voces respondieron al unísono.

El momento desató una ovación generalizada y convirtió al recinto en un coro masivo cuando el cantante señaló al público para que se uniera.

Harry Styles sorprendió a miles de fans en el Estadio de la Ciudad de México al interpretar a capela “Cielito lindo”, el tema mexicano, durante su tercer concierto en el país.

La escena duró apenas unos segundos, pero bastó para que la noche quedara grabada en la memoria de quienes estuvieron presentes. El cantante británico no necesitó acompañamiento musical: su voz sola, en un estadio repleto, fue suficiente para desatar la euforia, detalla infobae.com

La decisión de interpretar uno de los temas más reconocibles del folclor mexicano fue recibida como un gesto directo hacia el público local.

Cabe señalar que Styles ya había visitado la Ciudad de México en ocasiones anteriores, desde que formaba parte de One Direction. Y esta tercera ocasión como solista consolidó el vínculo entre el artista y sus seguidores en el país.

Además de que ha demostrado que disfruta de la capital, pues Harry suele salir a correr, pasear y a comer en varias zonas de la ciudad. Al cierre del show, Styles tomó el micrófono y se despidió en español: “Buenas noches, Ciudad de México. Vayan a sus casas con cuidado, cuídense, muchas gracias”. La frase, breve y directa, arrancó otra ronda de aplausos del público.

La despedida en el idioma local reforzó el tono de la noche: un concierto en el que el artista no solo interpretó su propio repertorio, sino que también hizo suyo un clásico que pertenece a todos los presentes en el estadio.

El momento de Cielito lindo circuló de inmediato en redes sociales. Videos grabados desde distintos ángulos del estadio mostraron el instante en que miles de personas cantaron a coro, con Styles al centro del escenario.

Harry Styles, Dan Reynolds de Imagine Dragons y Dua Lipa han cantado este tema con el estadio entero al unísono. De esta manera es como los artistas internacionales han reconocido el patrimonio musical de un país, ofreciendo un gesto genuino.