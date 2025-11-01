$!Sorprende Heidi Klum con su disfraz de Medusa

Después de sorprender en años anteriores con disfraces imposibles, Heidi Klum volvió a coronarse como la reina de Halloween al transformarse en Medusa, la criatura mitológica capaz de convertir en piedra con la mirada.
Para lograr este impresionante resultado, más de 15 personas trabajaron durante seis meses en la creación del traje, pintado completamente a mano y acompañado de un maquillaje que tomó nueve horas de aplicación.
El disfraz incluía una lengua bifurcada hecha a medida y un sistema de serpientes móviles, diseñados para dotar de realismo a la figura. Todo el proceso fue dirigido por Mike Marino, el artista de efectos especiales nominado al Óscar, con quien Klum colabora cada año para llevar sus transformaciones al siguiente nivel, y lucir irreconocible en la alfombra de la fiesta de Halloween del Hard Rock Hotel de Nueva York.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Heidi Klum (@heidiklum)
Una publicación compartida por Heidi Klum (@heidiklum)
La jueza de America’s Got Talent volvió su look aún más realista con prótesis, incluidas las serpientes en la parte superior de su cabeza en lugar de cabello, que se retorcían y movían individualmente. Para culminar, llevó un accesorio de arco y flecha.
El esposo de Klum, Tom Kaulitz, de 36 años, también participó luciendo un disfraz que complementaba el de su esposa. De gris de pies a cabeza, Kaulitz personificaba a un soldado griego convertido en piedra por la mirada de Medusa.
Klum dio detalles sobre la elaborada preparación que requirió el disfraz, y reveló que tardó 10 horas en alistarse para el evento.
“Todo está pintado a mano”, contó Klum al medio. “Unas 15 personas han estado trabajando en esto, y creo que hicieron un trabajo fantástico”.
“Había estado pensando en Medusa durante bastante tiempo porque a lo largo de los años, obviamente, he visto muchísimas Medusas, y pensé: ‘Sabes, un día voy a intentar hacer la mía... Realmente quería tener serpientes que se movieran, una cara súper fea, muy aterradora, dientes realmente feos y ser como una serpiente de cascabel muy larga’”.
Nadie en la alfombra del Hard Rock Hotel de Nueva York apartó la vista de ella. Literalmente, no se podía. Este año ha sido la Gorgona que transforma en piedra, una escena viviente y cinematográfica.
Heidi lo había prometido, pues había definido su traje como “extradesagradable” y “miedo real”. Su disfraz ha sido un híbrido entre escultura viviente y criatura mitológica salida directamente del Museo Met. De hecho, ella misma reflexionaba estos días sobre lo icónico del personaje y sobre la fascinación que ha generado desde hace siglos.