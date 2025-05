Sorprende Jennifer López con un beso triple en el escenario de los AMAs 2025

Jennifer Lopez volvió a los escenarios, durante la ceremonia de los American Music Awards 2025 en Las Vegas. La estrella, que a inicios de mayo sufrió una lesión en el rostro mientras ensayaba, no solo cumplió con su rol como presentadora del evento, sino que acaparó todas las miradas con un show cargado de energía y sensualidad.

Desde el escenario del hotel Fontainebleau, en Nevada, JLo abrió la gala con un medley de algunos de los éxitos más populares del momento, como Birds of a Feather, de Billie Eilish; NUEVAYoL, de Bad Bunny; Die With a Smile, de Bruno Mars y Lady Gaga; Expresso, de Sabrina Carpenter; y Not Like Us, de Kendrick Lamar.

Pero lo que realmente encendió las redes fue el cierre de su performance. Mientras sonaba Lose Control, de Teddy Swims, Jennifer besó a tres de sus bailarinas, desatando gritos del público y una avalancha de comentarios en internet.