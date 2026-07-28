Sorprende Jorge Campos a Tom Holland con un uniforme de la Selección Mexicana

Al compartir el video, Campos escribió: “Mucho éxito @tomholland2013 en la nueva película de Spider-Man: Brand New Day. Tengo unas ideas para el nuevo traje”.

El encuentro ocurrió mientras el actor promociona Spider-Man: Brand New Day. Como recuerdo, Jorge Campos llevó un regalo muy especial: una réplica del uniforme con el que jugó en la Selección Mexicana durante el Mundial de Estados Unidos 1994, detalla quien.com

Lo que parecía ser un encuentro más entre ambos tomó un giro inesperado cuando Tom Holland reconoció de inmediato al exfutbolista mexicano y confesó que era admirador de su carrera.

Jorge Campos protagonizó uno de los encuentros más inesperados entre el deporte y Hollywood. El histórico ex portero mexicano compartió en sus redes sociales el momento en que conoció a Tom Holland, protagonista de la nueva saga de Spider-Man , y la reacción del actor terminó convirtiéndose en lo más comentado del video.

Después de saludarse cordialmente, el exfutbolista le entregó el obsequio:”Tengo un regalo para ti”, dijo Campos. La respuesta de Holland tomó por sorpresa a todos:”Sí, ya sé quién eres, sí. Soy un gran fan”.

Tras recibir la camiseta, Jorge Campos explicó por qué esa prenda tiene un significado especial para él: “Jugué en el 94, 90, 98. Jugué con esta camiseta. En el 94. Pero esta es exactamente la misma. Es una copia. Así que, esta es de México... Yo soy el diseñador de la camiseta”.

El actor observó con atención el uniforme y no ocultó su admiración: “Guau, eso es increíble”. Campos también reveló una de las características más particulares de aquel icónico jersey: “Es demasiado pesada”.

Tom Holland tomó la camiseta entre sus manos y, sorprendido, preguntó: “Es muy pesada, ¿no?... ¿Es con esto con lo que jugabas, con este tipo de peso?”. El exportero respondió sin dudar: “Sí, es esta”. Todavía impresionado, el actor agradeció el detalle:”Increíble. Bueno, muchas gracias”.

Antes de despedirse, Campos le devolvió el reconocimiento al protagonista de Spider-Man: “Y soy un gran fan de Spider-Man”. A lo que Holland respondió: “Increíble”. Finalmente, ambos intercambiaron un último saludo.

La publicación rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios de usuarios que celebraron el inesperado encuentro entre dos figuras internacionales.

Muchos destacaron la naturalidad con la que Tom Holland identificó a Jorge Campos y reconoció su legado dentro del futbol. Para muchos aficionados, el momento confirmó que el legado de Jorge Campos ha trascendido generaciones y fronteras, al grado de ser reconocido por una de las estrellas más populares de Hollywood.