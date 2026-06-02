Sorprende Justin Bieber a fan en el día de su cumpleaños, cantando ‘Las Mañanitas’

Justin Bieber protagonizó uno de los momentos más comentados entre sus seguidores luego de sorprender a una fan en el día de su cumpleaños.

A través de un video compartido en TikTok por la usuaria @aztecgoddess7, se observa al cantante acercarse a la joven y dedicarle una interpretación improvisada de “Las Mañanitas”, provocando una reacción de emoción inmediata.

En las imágenes, Bieber aparece relajado y sonriente mientras canta para la fan, quien no puede ocultar su sorpresa ante el inesperado encuentro, señala elimparcial.com