Sorprende Justin Bieber a fan en el día de su cumpleaños, cantando ‘Las Mañanitas’

Justin Bieber protagonizó uno de los momentos más comentados entre sus seguidores luego de sorprender a una fan en el día de su cumpleaños.
A través de un video compartido en TikTok por la usuaria @aztecgoddess7, se observa al cantante acercarse a la joven y dedicarle una interpretación improvisada de “Las Mañanitas”, provocando una reacción de emoción inmediata.
En las imágenes, Bieber aparece relajado y sonriente mientras canta para la fan, quien no puede ocultar su sorpresa ante el inesperado encuentro, señala elimparcial.com
Justin Bieber sorprendió a una fan en Los Ángeles al cantarle las mañanitas, regalándole un cumpleaños que jamás olvidará. 🥳💜 ¿Qué harías si te pasara a ti? ✨Video original por: aztecgoddess7 en TT pic.twitter.com/s0DfmnA0fp— EstiloDF (@EstiloDF)
June 2, 2026
Justin Bieber sorprendió a una fan en Los Ángeles al cantarle las mañanitas, regalándole un cumpleaños que jamás olvidará. 🥳💜 ¿Qué harías si te pasara a ti? ✨Video original por: aztecgoddess7 en TT pic.twitter.com/s0DfmnA0fp
El gesto rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el lado más cercano y espontáneo del intérprete de Baby.
Aunque el cantante suele mantener un perfil relativamente discreto en sus apariciones públicas, este tipo de encuentros con seguidores continúan generando conversación entre sus admiradores.
Los comentarios en redes destacaron la sencillez del momento y la disposición de Bieber para convivir con quienes lo apoyan, convirtiendo una celebración de cumpleaños en un recuerdo difícil de olvidar.
El video fue publicado el 2 de junio de 2026 y continúa acumulando reproducciones y reacciones por parte de usuarios que calificaron la escena como uno de los momentos más tiernos protagonizados recientemente por el artista.