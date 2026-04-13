$!Sorprende Luis Fonsi a taxista en CDMX

Lo que parecía un trayecto común en un taxi de aplicación, tomó un giro inesperado cuando el chofer, que además es creador de contenido, conducía el vehículo y comenzó a sospechar que su pasajero no era cualquier usuario.
Se trataba de Luis Fonsi y justo en ese momento cuando el artista le confirmó quién era, por la radio hablaron de él y pusieron su música.
Ese momento que grabó el influencer Richy MX se viralizó en las redes sociales.
En un inicio para romper el hielo, el taxista le preguntó a su pasajero de dónde era, y éste le dijo que de Puerto Rico, que si lo conocía. Y éste, al observarlo le dijo que no pero que creía que tal vez a él sí.
“Creo que a ti te conozco”, comentó, generando una reacción inmediata por parte del cantante.
Fiel a su estilo relajado, Luis Fonsi respondió en tono de broma, asegurando que era otro artista: “soy Ricky Martin”, lo que añadió un toque de humor a la situación y aumentó la incertidumbre del conductor.
Sin embargo, Richy MX comenzó a confirmar sus sospechas. Finalmente, no pudo contener la emoción y reaccionó al reconocer a Luis Fonsi: “¡Sí eres tú!”, exclamó, momento que quedó registrado en video y posteriormente compartido en redes sociales.
Pero el momento más llamativo del encuentro ocurrió cuando el influencer encendió la radio del vehículo y en ese instante, una locutora comenzó a hablar sobre la presencia de Luis Fonsi en la capital del país.
En la transmisión se escuchó: “Hoy sintonizando 88.7 FM (...) me enteré que Luis Fonsi está en nuestra bella CDMX, me dieron ganas de decirle: ‘¿qué onda mi Fonsi, cuándo se arman unos taquitos al pastor o qué?’”.
La reacción dentro del auto fue inmediata. El cantante, sorprendido por la coincidencia, preguntó:“¿Pero tú sabías esto? (...) ¡Estoy sonando en la radio!”.
El intercambio provocó risas entre ambos, elevando aún más lo inusual del momento: el artista era reconocido justo cuando su nombre y su música aparecían en tiempo real en la radio.
Minutos después, la estación comenzó a reproducir “Cambiaré”, tema interpretado por Luis Fonsi en colaboración con Feid.
Lejos de quedarse en silencio, el cantante decidió sumarse al ambiente y comenzó a interpretar su propia canción dentro del automóvil. Por su parte, Richy MX lo acompañó entre risas, convirtiendo el trayecto en una experiencia única.
El video muestra la complicidad entre ambos y la espontaneidad del momento, elementos que han sido clave para su viralización.
La historia no terminó ahí. Posteriormente, Luis Fonsi compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía junto a Richy MX, confirmando el encuentro y ampliando el alcance del momento viral.