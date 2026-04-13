$!Sorprende Luis Fonsi a taxista en CDMX

Lo que parecía un trayecto común en un taxi de aplicación, tomó un giro inesperado cuando el chofer, que además es creador de contenido, conducía el vehículo y comenzó a sospechar que su pasajero no era cualquier usuario.

Se trataba de Luis Fonsi y justo en ese momento cuando el artista le confirmó quién era, por la radio hablaron de él y pusieron su música.

Ese momento que grabó el influencer Richy MX se viralizó en las redes sociales.

En un inicio para romper el hielo, el taxista le preguntó a su pasajero de dónde era, y éste le dijo que de Puerto Rico, que si lo conocía. Y éste, al observarlo le dijo que no pero que creía que tal vez a él sí.

“Creo que a ti te conozco”, comentó, generando una reacción inmediata por parte del cantante.

Fiel a su estilo relajado, Luis Fonsi respondió en tono de broma, asegurando que era otro artista: “soy Ricky Martin”, lo que añadió un toque de humor a la situación y aumentó la incertidumbre del conductor.

Sin embargo, Richy MX comenzó a confirmar sus sospechas. Finalmente, no pudo contener la emoción y reaccionó al reconocer a Luis Fonsi: “¡Sí eres tú!”, exclamó, momento que quedó registrado en video y posteriormente compartido en redes sociales.