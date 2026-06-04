Sorprende Marco Antonio Solis con dueto, junto a los Enanitos Verdes con ‘Luz de día’

El cantante Marco Antonio Solís y la agrupación Enanitos Verdes sorprendieron a sus seguidores con el lanzamiento de una nueva versión de Luz de Día, uno de los temas más emblemáticos del rock en español.
La colaboración fue anunciada a través de redes sociales y rápidamente generó reacciones positivas entre los fanáticos de ambos artistas.
La canción, que alcanzó gran popularidad en América Latina, regresa con un nuevo arreglo y la voz de Solís, quien destacó que el proyecto fue realizado con cariño y profundo respeto hacia la historia y legado de la banda argentina. El lanzamiento también representa un homenaje a Marciano Cantero, fallecido en 2022.
Tras su estreno, la colaboración recibió numerosos elogios por parte del público, que celebró la fusión entre el estilo romántico de Marco Antonio Solís y la esencia rockera de Enanitos Verdes. La nueva versión de Luz de Día ya suma reproducciones y comentarios favorables en plataformas digitales.
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Una publicación compartida por Marco Antonio Solis (@marcoantoniosolis_oficial)
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La nueva interpretación conserva la esencia del clásico original, pero incorpora la característica voz de Marco Antonio Solís, aportando un matiz más romántico a una composición que desde hace décadas ocupa un lugar especial dentro del repertorio del rock en español.
La participación de Marco Antonio Solís en este proyecto representa un encuentro musical entre dos figuras fundamentales de la música latinoamericana.
Por un lado, “El Buki” es considerado uno de los cantautores más exitosos de habla hispana, con una trayectoria que supera las cuatro décadas y éxitos como Si no te hubieras ido, Más que tu amigo y Dónde estará mi primavera.
Por otro, Los Enanitos Verdes son una de las bandas más importantes en la historia del rock latinoamericano, responsables de clásicos como La muralla verde, Te vi en un tren, Lamento boliviano y la propia Luz de día.
La combinación de ambos talentos ha sido recibida con entusiasmo por el público, que ha encontrado en esta nueva versión una forma distinta de redescubrir una canción que forma parte de la memoria colectiva de millones de personas.
Tras el lanzamiento de la canción, Marco Antonio Solís compartió un mensaje en sus redes sociales para expresar lo que significó participar en este proyecto.
“La música tiene el poder de mantener vivas las emociones, los recuerdos y los grandes legados. Me llena de alegría ser parte de esta canción de los grandísimos Enanitos Verdes, una colaboración muy especial hecha con cariño y profundo respeto por su historia, trabajo y legado que estoy seguro muchos de ustedes ya están disfrutando”.
Las palabras del intérprete fueron ampliamente compartidas por sus seguidores, quienes destacaron el respeto con el que abordó uno de los temas más queridos del catálogo de la banda argentina.
La nueva versión de Luz de Día forma parte de EV+, el más reciente proyecto discográfico de Los Enanitos Verdes. El álbum tiene como objetivo revisitar algunos de los mayores éxitos de la agrupación a través de colaboraciones con reconocidos artistas de distintos géneros musicales.
Entre los invitados que participan en esta producción destacan Carlos Vives, Los Ángeles Azules, Leonel García, Beto Cuevas, Ha*Ash y Ximena Sariñana, quienes aportan nuevas perspectivas a canciones que marcaron una época.
El proyecto llega poco tiempo después del fallecimiento de Felipe Staiti, guitarrista y uno de los pilares históricos del grupo. El músico murió el pasado 13 de abril a los 64 años, dejando una profunda huella dentro del rock en español y una carrera que se extendió durante más de cuatro décadas.