Sorprende Marco Antonio Solis con dueto, junto a los Enanitos Verdes con ‘Luz de día’

El cantante Marco Antonio Solís y la agrupación Enanitos Verdes sorprendieron a sus seguidores con el lanzamiento de una nueva versión de Luz de Día, uno de los temas más emblemáticos del rock en español. La colaboración fue anunciada a través de redes sociales y rápidamente generó reacciones positivas entre los fanáticos de ambos artistas. La canción, que alcanzó gran popularidad en América Latina, regresa con un nuevo arreglo y la voz de Solís, quien destacó que el proyecto fue realizado con cariño y profundo respeto hacia la historia y legado de la banda argentina. El lanzamiento también representa un homenaje a Marciano Cantero, fallecido en 2022. Tras su estreno, la colaboración recibió numerosos elogios por parte del público, que celebró la fusión entre el estilo romántico de Marco Antonio Solís y la esencia rockera de Enanitos Verdes. La nueva versión de Luz de Día ya suma reproducciones y comentarios favorables en plataformas digitales.

La nueva interpretación conserva la esencia del clásico original, pero incorpora la característica voz de Marco Antonio Solís, aportando un matiz más romántico a una composición que desde hace décadas ocupa un lugar especial dentro del repertorio del rock en español. La participación de Marco Antonio Solís en este proyecto representa un encuentro musical entre dos figuras fundamentales de la música latinoamericana. Por un lado, “El Buki” es considerado uno de los cantautores más exitosos de habla hispana, con una trayectoria que supera las cuatro décadas y éxitos como Si no te hubieras ido, Más que tu amigo y Dónde estará mi primavera.