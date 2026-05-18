Sorprende Pedro Pascal a sus fans, vestido del ‘Mandalorian’ en Disneyland

La aparición de Pedro Pascal en Disneyland formó parte de la promoción de la nueva película del universo de Star Wars, que expandirá la historia iniciada en la serie de Disney+.

El actor compartió varios momentos de la experiencia en sus redes sociales, incluyendo imágenes junto a Sigourney Weaver, su compañera en The Mandalorian & Grogu , con quien incluso disfrutó de la atracción Space Mountain.

Pedro Pascal sorprendió a un grupo de visitantes de Disneyland al aparecer caracterizado como su personaje de The Mandalorian durante una visita especial al parque.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando la cuenta oficial de Star Wars compartió un video donde se ve al actor preparándose para recibir a los visitantes de la atracción Millennium Falcon: Smuggler’s Run, señala quien.com

Mientras se ajustaba el casco de The Mandalorian, Pascal bromeó antes de aparecer frente al público: “No dejen que sea demasiado obvio que soy yo”, dijo entre risas. “No creo que escuchen mi bienvenida, pero simplemente diré: ‘¿Qué tal?’”. En el video, Pascal aparece apoyado cerca de la entrada de la atracción esperando a que los fans se acercaran sin sospechar quién estaba detrás del traje.

La sorpresa llegó a su punto más emocionante cuando le pidieron que saludara a los asistentes y, frente a todos, decidió quitarse el casco. Al descubrir que se trataba de Pedro Pascal, los visitantes reaccionaron entre gritos, aplausos y caras de sorpresa que rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

La visita de Pedro Pascal a Disneyland formó parte de la gira promocional de The Mandalorian & Grogu, el esperado spin-off de serie de Disney+ The Mandalorian, que llegará a los cines el próximo 22 de mayo.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la historia se sitúa después de la caída del Imperio y muestra cómo los remanentes imperiales continúan dispersos por la galaxia mientras la Nueva República intenta mantener el orden. En medio de ese panorama, el legendario cazarrecompensas Din Djarin, interpretado por Pedro, y su inseparable aprendiz Grogu vuelven a unirse para una nueva misión.

Durante su recorrido por Disneyland, Pascal compartió varios momentos especiales en sus historias de Instagram, entre ellos un paseo en Space Mountain junto a Sigourney Weaver, quien interpreta a la Coronel Ward en la película: “Padres espaciales en la montaña rusa espacial”, escribió el actor junto a una fotografía de ambos disfrutando de la atracción.

Además, también asistieron al estreno de un espectáculo de proyecciones inspirado en los recuerdos de Grogu, uno de los personajes más queridos de la franquicia.

La cuenta oficial de Star Wars en Instagram compartió imágenes de Pascal conviviendo con visitantes en Star Wars: Galaxy’s Edge, acompañado por Sigourney Weaver, Dave Filoni y Jon Favreau: “Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Dave Filoni y Jon Favreau, de Star Wars: The Mandalorian y Grogu, sorprendieron a los fans en Star Wars: Galaxy’s Edge en Disneyland”, señaló la publicación.