$!Sorprende Peso Pluma a mamá de Kenia Os con un regalo especial

Peso Pluma envió un arreglo floral a la madre de Kenia Os, Mireya Osuna, por el Día de las Madres el domingo 10 de mayo, acompañado de una dedicatoria manuscrita.
“¡Feliz Día de las Madres, suegra! Gracias por haber traído al mundo a la mujer más hermosa del planeta. Le mando un fuerte abrazo, nos vemos pronto. Disfrute su día. H”, según imágenes difundidas por Mireya Osuna en sus historias de Instagram, quien agregó: “Gracias a mi yerno por el detalle”.
-nombre completo del intérprete de corridos tumbados yreguetónn- le ha brindado a su novia después de presentaciones musicales importantes y en su aniversario.
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Una publicación compartida por Kenia Os (@keniaos)
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En enero de 2025, la artista Kenia Os y Peso Pluma confirmaron su relación como pareja durante la Pegasus World Cup en Estados Unidos, después del inicio de los rumores en 2024 y tras colaborar en el tema Tommy & Pamela, señala infobae.com
Desde entonces, se presentan juntos de manera pública en ciudades como Nueva York, realizan actividades benéficas y comparten momentos personales en redes sociales.
Ante especulaciones sobre una ruptura, Kenia Os aclara en abril de 2026 que la relación permanece estable pese a las ausencias forzadas por trabajo. También expresa en entrevistas que extraña al cantante y revela planes de reencuentro.
Durante su primer aniversario, la intérprete califica como “una sensación inexplicable” su experiencia junto a Peso Pluma, mientras el cantante la sorprende con un reloj Audemars Piguet valuado en más de un millón de pesos.
La relación entre Kenia Os y su mamá, Mireya Osuna, es cercana y visible en redes sociales. Mireya suele compartir fotos y mensajes dedicados a su hija, mostrando apoyo constante en sus proyectos.
En varios momentos ha expresado públicamente el orgullo que siente por Kenia y por su otra hija, Eloísa. Tras la separación de sus padres, Kenia relató en una entrevista que asumió un rol protector y de ejemplo dentro de su familia para apoyar a su mamá y a su hermana.
Mireya Osuna es activa en redes sociales, especialmente en Instagram bajo el usuario @lamamaoss, donde comparte momentos familiares y celebra los logros de Kenia. La relación madre-hija se percibe como cercana y sólida, marcada por muestras públicas de cariño y respaldo mutuo.