Sorprende presencia de Luis Miguel en Chile

El intérprete, conocido como El Sol de México, fue visto en Santiago de Chile acompañado de un pequeño grupo de personas.

La periodista Paula Escobar compartió en sus redes sociales registros en los que aparece el artista junto a “otras cinco personas, entre ellas su hermano Alejandro”, y señaló que su visita no estaría relacionada con actividades públicas. “Probablemente viene a algún evento privado o alguna campaña publicitaria. Nada público”, comentó.

Posteriormente, la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez entregó más detalles sobre el motivo de la visita. De acuerdo con la comunicadora, Luis Miguel llegó a Chile la mañana del sábado 20 de diciembre y permanecerá en el país hasta el martes. “Vino con un amigo doctor de él”, explicó.

Gutiérrez recordó que el cantante mantiene una estrecha amistad con un médico chileno, con quien además tendría negocios en una clínica especializada en tratamientos con células madre.

“Yo les conté la vez pasada, cuando estuvo haciendo los conciertos, que él tiene una amistad profunda con un médico chileno, con el que además tiene negocios en una clínica de células madre”, señaló.

Añadió que la visita también estaría relacionada con la llegada previa de otro amigo médico del cantante, acompañado de una modelo española que se encuentra realizándose dicho tratamiento en Chile. “Vino por eso y también por aprovechar de ver el tema del negocio de su viña”, detalló.

Finalmente, la periodista descartó cualquier aparición pública del artista.

“No vino a un evento, vino por temas personales y se queda hasta el martes”, afirmó.

La visita de Luis Miguel fue confirmada además por grupos de fans, quienes compartieron en redes sociales fotografías y videos del cantante en un restaurante de la capital chilena, generando expectativa entre sus seguidores.