Sorprende Rosalía al lanzar ‘La Perla’, junto a Yahritza y su Esencia

Rosalía vuelve a explorar nuevos sonidos y emociones en su más reciente disco LUX, donde sorprende con la participación de Yahritza y Su Esencia en el tema La Perla. La colaboración fusiona la sensibilidad del regional mexicano con la estética experimental que caracteriza a la artista española. Yahritza y Su Esencia quedaron atrapados en una polémica. Un fragmento de entrevista en el que los hermanos admitían preferir el sazón de Yakima, en Washington, a la comida mexicana se viralizó meses después, desatando críticas.

Ahora, el trío intenta escribir un nuevo capítulo. Su reciente colaboración con Rosalía en La Perla no solo representa una fusión musical potente, sino también una oportunidad simbólica para reconciliarse con el público mexicano. La canción ha sido recibida con entusiasmo y actualmente se posiciona en el puesto número 5 del Top Global de Spotify. Con La Perla, Rosalía y Yahritza demuestran que la música puede tender puentes entre mundos distintos, donde la música regional mexicana y lo experimental se encuentran para contar una misma historia.