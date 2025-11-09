Sorprende Rosalía al lanzar ‘La Perla’, junto a Yahritza y su Esencia

Rosalía vuelve a explorar nuevos sonidos y emociones en su más reciente disco LUX, donde sorprende con la participación de Yahritza y Su Esencia en el tema La Perla. La colaboración fusiona la sensibilidad del regional mexicano con la estética experimental que caracteriza a la artista española.
Yahritza y Su Esencia quedaron atrapados en una polémica. Un fragmento de entrevista en el que los hermanos admitían preferir el sazón de Yakima, en Washington, a la comida mexicana se viralizó meses después, desatando críticas.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por LA ROSALÍA - Edwin Rivera (@rosaliaofciial)
Una publicación compartida por LA ROSALÍA - Edwin Rivera (@rosaliaofciial)
Ahora, el trío intenta escribir un nuevo capítulo. Su reciente colaboración con Rosalía en La Perla no solo representa una fusión musical potente, sino también una oportunidad simbólica para reconciliarse con el público mexicano. La canción ha sido recibida con entusiasmo y actualmente se posiciona en el puesto número 5 del Top Global de Spotify.
Con La Perla, Rosalía y Yahritza demuestran que la música puede tender puentes entre mundos distintos, donde la música regional mexicana y lo experimental se encuentran para contar una misma historia.
El disco, producido por la propia Rosalía junto a la London Symphony Orchestra bajo la dirección de Daniel Bjarnason, representa su trabajo más ambicioso y espiritual hasta la fecha. Con una propuesta que fusiona orquesta sinfónica, ópera y música experimental, LUX invita al oyente a una experiencia sensorial donde lo divino y lo terrenal se entrelazan.
El lanzamiento llega tres años después del aclamado Motomami (2022), con el que la cantante catalana redefinió las reglas del pop global. Ahora, Rosalía abre un nuevo capítulo, más introspectivo y cargado de simbolismo.
Antes de la llegada oficial del álbum, Rosalía sorprendió a sus seguidores con una visita a la Ciudad de México a finales de octubre de 2025. Durante su estancia, realizó una listening party privada para presentar LUX ante un grupo selecto de invitados del mundo del arte, la moda y la música.
El evento, realizado en una casona del Centro Histórico, fue descrito como una experiencia mística y multisensorial. La iluminación tenue, los arreglos florales y los visuales inspirados en iconografía religiosa crearon una atmósfera ceremonial que acompañó la reproducción completa del álbum.
El álbum LUX está estructurado en cuatro movimientos, al estilo de una composición clásica, con 15 canciones y tres bonus tracks exclusivos en formato físico. Rosalía ha descrito el proyecto como “un viaje de transformación y trascendencia”, que recorre desde la vulnerabilidad más íntima hasta una fusión cultural universal.