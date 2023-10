Visiblemente emocionada y también nerviosa, Shakira mostraba en sus redes cómo habían sido los momentos previos antes de salir al escenario. Mientras calentaba la voz y movía sus caderas, no escondía la gran emoción que la invadía al tener que sorprender a Carlos, quien no tenía ni idea de lo que estaba a punto de pasar.

“No he ensayado, no he hecho nada, he estado trabajando toda la tarde, me he vestido y me he venido para el Kaseya Center”, explicaba en el backstage.

Tras lo sucedido y todavía en estado de shock, como él mismo lo reconoció después, Carlos contó cómo había vivido esta sorpresa, uno que se suma al que el artista también le dio a ella con motivo de su cumpleaños.