$!Sorprende Shakira a sus fans en Madrid con un dueto junto a Dua Lipa

Shakira se encuentra inmersa en su residencia de conciertos en Madrid, como parte de lo que constituye la manga europea de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Durante las presentaciones, la colombiana viene sorprendiendo con sus invitados, que hasta ahora incluyeron a Alejandro Sanz, Laura Pausini, Manuel Turizo y, el sábado 3 de octubre, a Dua Lipa. La británica, anticipada desde unas horas antes como la invitada estelar de la colombiana tras ser captada durante la prueba de sonido, fue vista por millones de espectadores en todo el mundo, debido a que su presentación fue transmitida vía streaming a través de Prime Video.

La intérprete de Training season, Be the one, Houdini, entre otros éxitos, fue elegida para interpretar Antología, uno de los clásicos de Shakira, acompañada de un formato acústico que derivó en uno de los momentos más íntimos del concierto, generando una euforia total entre los asistentes para esta jornada, detalla infobae.com “Lo que le faltaba a esta gira”, dijo la colombiana, luego de agradecer a Dua Lipa por su aparición. La elección de Antología no fue casualidad. Hace casi un año, la intérprete de Levitating y One Kiss visitó Colombia como parte del Radical Optimism World Tour, en el que presentó en territorio nacional su trabajo discográfico del mismo nombre. Su paso por América Latina fue noticia debido a que en cada parada interpretaba un tema en español correspondiente a un artista emblemático del país que visitaba.