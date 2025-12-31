$!Sorprende Taylor Swift a fan con una propina de 600 dólares

El gesto se produjo en un día en que Swift —acompañada por su prometido, el jugador de los Chiefs Travis Kelce, y la madre de este, Donna Kelce— estuvo animando a los asistentes y agradeciendo a los empleados que trabajaron durante la jornada festiva.

El pasado 25 de diciembre de 2025, durante el partido de la NFL entre los Kansas City Chiefs y los Denver Broncos, Swift fue captada entregando una generosa propina de 600 dólares a una trabajadora del Arrowhead Stadium, quien no había previsto esa experiencia navideña.

La estrella internacional Taylor Swift volvió a ser noticia esta semana no por su música, sino por un gesto sorpresa que generó una ola de reacciones en redes sociales.

La beneficiaria de la propina fue Robyn Gentry, quien labora como asistente de catering en el estadio. Tras terminar su turno de trabajo el día de Navidad, Gentry publicó en un grupo de Facebook dedicado a Swift la narración del increíble momento, señala elimparcial.com

“Estaba corriendo despidiéndose de todo el mundo y vino hacia mí, diciendo ‘muchas gracias por trabajar en la Navidad, por favor, toma esto, Feliz Navidad’. Mi mente se quedó paralizada”.

Gentry contó que cuando miró el dinero que la cantante había colocado en su mano descubrió seis billetes de 100 dólares, que sumaban 600 dólares. En redes explicó que esa cantidad era casi el equivalente a dos semanas de su salario, y que coincidía con lo que había gastado recientemente en regalos navideños para sus ocho hijos.

La reacción de Gentry fue inmediata y emocional. Según sus propias palabras, “mi mente simplemente se congeló” al darse cuenta de lo que había recibido, y mencionó que incluso llegó a poner uno de los billetes de 100 en un marco como recuerdo, en lugar de gastarlo.

La trabajadora describió tanto a Swift como a Kelce como “beautifully kind people” (“personas bellamente amables”), destacando la sorpresa y gratitud que la propina provocó en ella.

Los dos estuvieron caminando por distintas áreas del estadio, saludando a trabajadores y deseándoles una “Feliz Navidad”, tanto a quienes estaban detrás de la atención al público como a quienes desempeñan labores de apoyo en logística y servicios del inmueble.

El gesto de Navidad no es aislado en la carrera de Swift. A lo largo de su trayectoria ha habido otros ejemplos de actos generosos hacia colaboradores y profesionales con quienes se ha cruzado en eventos públicos.

Durante su Eras Tour, por ejemplo, reportes apuntaron que la cantante repartió bonificaciones significativas a su equipo de trabajo, alcanzando cifras millonarias en total, como se detalló en una docuserie sobre su gira.