Sorprende Walo Silvas en ‘Juego de Voces’, interpretando ‘Amar y Querer’

Gran sorpresa causó Walo Silvas, vocalista de la Banda MS, en su primera participación en el programa Juego de Voces: Hermanos y Rivales, interpretando el tema Amar y Querer, un éxito de José José, causando gran asombro entre los demás participantes y público, regalando una actuación magnifica. A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, se puede apreciar al cantante acompañado de una big band, y bailarines, interpretando el tema, causando el asombro de Ernesto D’Alessio, los hermanos Roma, quienes simplemente aplaudieron su interpretación así como su hermano y rival Esteban Silvas.

“¡Gracias a todos por sus comentarios!. De verdad los aprecio mucho. Sigo esforzándome, sigo preparándome, les mando un fuerte abrazo a todos”, escribió en la descripción del video, generando una gran cantidad de comentarios felictando al vocalista de la reconocida banda mazatleca MS. Fue el 25 de febrero cuando el cantante confirmó su participación en Juego de Voces 2026, que en esta nueva edición, tendría la temática de “Hermanos y Rivales”, sumándose a él su hermano Esteban.

Esteban y Walo Silvas.