Sorprende Walo Silvas en ‘Juego de Voces’, interpretando ‘Amar y Querer’

Gran sorpresa causó Walo Silvas, vocalista de la Banda MS, en su primera participación en el programa Juego de Voces: Hermanos y Rivales, interpretando el tema Amar y Querer, un éxito de José José, causando gran asombro entre los demás participantes y público, regalando una actuación magnifica.
A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, se puede apreciar al cantante acompañado de una big band, y bailarines, interpretando el tema, causando el asombro de Ernesto D’Alessio, los hermanos Roma, quienes simplemente aplaudieron su interpretación así como su hermano y rival Esteban Silvas.
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“¡Gracias a todos por sus comentarios!. De verdad los aprecio mucho. Sigo esforzándome, sigo preparándome, les mando un fuerte abrazo a todos”, escribió en la descripción del video, generando una gran cantidad de comentarios felictando al vocalista de la reconocida banda mazatleca MS.
Fue el 25 de febrero cuando el cantante confirmó su participación en Juego de Voces 2026, que en esta nueva edición, tendría la temática de “Hermanos y Rivales”, sumándose a él su hermano Esteban.
Con la presencia de Walo y Esteban, el regional mexicano está bien representado en este programa, sumándose a los hermanos Raúl y José Luis Roma, de grupo Río Roma, Mayté e Isabel Lascurain de Pandora, Jorge y Ernesto D’Alessio y se habla de Camila y Alex Fernández, también.
Juego de Voces es la competencia musical en la que varios famosos se enfrentarán en duelos musicales, donde interpretan diferentes géneros.
En ediciones anteriores, dos equipos son los encargados de divertir al público: las ‘leyendas’, integrado por cantantes consagrados, con amplio reconocimiento en la música en español; mientras que las ‘estrellas’ cuenta con la participación de nuevos cantantes, llenos de talento y dispuestos a encontrarse en el escenario con las grandes, pero en esta tercera temporada, la temática será el enfrentamiento entre la misma familia.