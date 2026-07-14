Sorprende Xavi con su más reciente disco y tema titulado ‘Dosis’

Con lo anterior el intérprete reafirma su fuerza y el gusto que ha construido en la gente por su música. Dosis forma parte del álbum homónimo del artista de 22 años que alcanzó la fama gracias a su viralidad en TikTok con temas como La Diabla y La Víctima.

Xavi continúa rompiéndola con el tema Dosis con el que esta semana conquista las listas generales de monitoreo nacional en géneros tanto pop como popular.

Su segundo álbum está compuesto por 19 canciones e incluye colaboraciones con artistas como Manuel Turizo, Grupo Frontera, Fuerza Regida y Carín León, entre otros, señala infobae.com

Los temas que conforman el material son ‘Dosis’, Cartier-Gabito Ballesteros, Bellaka, Miami, Si Fuera por Mi, De Salida, Buenota y La Morrita, entre otras.

Actualmente Xavi realiza su gira X Tour en México, presentando un espectáculo basado en narrativa visual inspirada en videojuegos y acompañado por la promotora Music Vibe, reconocida en la organización de eventos masivos del género

La propuesta de la gira se distingue por un enfoque inmersivo y tecnología aplicada al arte en escena. Durante el espectáculo, Xavi y su banda se transformarán en avatares y recorrerán diversos mundos digitales, permitiendo al público presenciar una evolución escénica y musical a lo largo de cada acto.

Según Music Vibe, este innovador espectáculo busca llevar a los asistentes “a una experiencia inmersiva sin precedentes”.

Este salto a los grandes escenarios ocurre en un momento clave para Xavi, quien con apenas 19 años alcanzó la cima de las listas de éxitos internacionales. Desde su infancia, muestra una formación musical precoz: aprendió guitarra a los diez años, compuso sus primeras canciones a los doce y lanzó sus producciones en YouTube a los quince.