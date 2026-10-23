Sorprende Yuridia al público durante concierto de Edith Márquez

Yuridia apareció como invitada sorpresa durante el concierto que Edith Márquez ofreció el 22 de octubre en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, donde ambas cantantes protagonizaron uno de los momentos más comentados de la noche.

La presencia de la intérprete tomó por sorpresa a los asistentes, quienes reaccionaron con entusiasmo al verla compartir el escenario con Edith Márquez, en una colaboración que reunió las voces de dos reconocidas figuras de la música mexicana.

Durante su participación, ambas artistas interpretaron juntas los temas “Mírame” y “Sin llorar”, canciones con las que despertaron la euforia del público y dieron un toque especial al espectáculo.

El encuentro musical se convirtió en uno de los momentos destacados de la presentación, en la que la aparición de Yuridia añadió una sorpresa a la velada y provocó una respuesta entusiasta entre los asistentes al recinto capitalino.

La colaboración también llamó la atención por la unión de dos intérpretes que han construido sus respectivas trayectorias dentro de la música en español, con estilos y repertorios que conectan con distintas generaciones de seguidores.

La presentación de Yuridia como invitada especial reforzó el carácter memorable de la noche para los admiradores de ambas cantantes, quienes compartieron su entusiasmo por el dueto y lo extendieron a través de sus redes sociales.