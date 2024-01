“Me guardé la noticia... todo el 17 para disfrutarlo yo solita y ya el 18 en la noche le marqué a mis papás y amigos”, compartió en su cuenta de Instagram..

“Así es que todo el día 18, que regresamos a Los Ángeles estaba que explotaba por contar la noticia. Pero fuimos a unos lugares que tenía platicándome Iván desde que empezamos a salir, así es que fue tour gastronómico por sus lugares favoritos, un minigolf y a cenar, así es que todo el día estuvimos divirtiéndonos y no pelé el cel, (Yo no sabía que mis papás ya sabían, y ese día en la noche me mandaron msj que si todo bien? porque no había subido ninguna story) Pero en realidad estaban que se morían por saber si había pasado o no... cuando les marque en la noche estaban mis papás, mi hermano, mi cuñada y mi abuela chona cenando juntos hablando de que podría haber pasado”.

Agregó que como los primeros con los que habló fue con su familia, no tuvo la oportunidad de grabar sus reacciones y compartirlas con sus seguidores, como lo ha estado haciendo con cada momento relevante en su vida.

Las vacaciones de Brianda e Iván siguen, y este sábado pasearon por Sherman Oaks Castle Park, donde disfrutaron de una tarde de mini golf.