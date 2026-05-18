Sorprenden a Henry Cavill con una caja de juguetes especial en Polonia

De acuerdo con publicaciones compartidas por la tienda local Roley en Instagram, el actor recibió un regalo relacionado con los Adeptus Custodes, una facción de Warhammer 40 mil mientras se realizaban filmaciones cerca de la catedral de la ciudad.

El momento ocurrió en Łódź, Polonia, donde Cavill se encuentra grabando nuevas escenas del reboot de Los Inmortales .

Henry Cavill no tuvo que estar frente a una gran escena de acción para provocar emoción entre sus fans. Esta vez, bastó una caja de miniaturas de Warhammer 40 mil para que el actor mostrara una de sus facetas más conocidas fuera del cine: la de un seguidor genuino de este universo de ciencia ficción y estrategia.

La escena llamó la atención porque reunió dos temas que sus seguidores siguen de cerca: su regreso al cine de fantasía y acción con Los Inmortales, y su conocida pasión por Warhammer 40 mil, franquicia que también desarrollará junto con Amazon como productor ejecutivo, señala elimparcial.com

En redes, la reacción de Cavill fue leída como una muestra de entusiasmo sincero ante un detalle pensado especialmente para él.

Henry Cavill se encuentra en Polonia como parte de las grabaciones del reboot de Los Inmortales, la nueva versión de la franquicia conocida originalmente como Highlander. Durante su estancia en Łódź, el actor fue sorprendido por el dueño de Roley, una tienda local especializada en productos de Warhammer 40 mil.

El comerciante se trasladó hasta una zona cercana a la catedral de Łódź, donde se estaban filmando escenas de la película, con una caja de miniaturas de los Adeptus Custodes.

De acuerdo con lo difundido en redes sociales, Cavill se acercó para recibir el obsequio, lo que generó reacciones entre fans del actor y de la franquicia de Games Workshop.

El momento destacó porque no fue una acción promocional tradicional. Más bien, fue un gesto de un fan y comerciante local que aprovechó la presencia del actor en la ciudad para entregarle algo relacionado con una de sus aficiones más conocidas.

El regalo no fue elegido al azar. Henry Cavill ha expresado en distintas ocasiones su gusto por Warhammer 40 mil un universo de ciencia ficción, estrategia y miniaturas que cuenta con una comunidad amplia de seguidores.

La caja entregada al actor pertenecía a los Adeptus Custodes, una facción reconocida dentro de la narrativa de Warhammer 40 mil.