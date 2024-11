Sorprenden Bon Jovi y Pitbull con remix del tema ‘It’s my life’

En un sorpresivo anuncio, el emblemático Bon Jovi y Pitbull han unido fuerzas para lanzar una nueva versión de la icónico himno It’s My Life, retitulado Now or Never y que contará con nuevos ritmos latinos y rimas del reconocido cantante estadounidense de origen cubano.

La nueva versión se estrenará oficialmente el 14 de noviembre y conservará el coro épico y el mensaje inspirador de la original, pero añade un toque fresco y desenfadado gracias al estilo característico del intérprete de Timber.

El sencillo vendrá acompañado de un video musical que captura la energía y la química de ambos artistas durante una presentación en vivo en Jones Beach, Nueva York, donde sorprendieron al público con esta colaboración inédita.