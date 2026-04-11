Sorprenden Lady Gaga y Doechii con ‘Runway’, tema principal de ‘El Diablo viste a la moda 2’

Detrás del tema hay un equipo creativo de primer nivel. La producción estuvo encabezada por Andrew Watt y Bruno Mars, junto con el productor Cirkut y D’Mile.

La canción destaca por su energía y una letra enfocada en la confianza y el estilo, con un estribillo que invita a caminar con seguridad. “Naciste para la pasarela”. El sencillo acompaña el regreso al universo de la moda que hizo famosa a la cinta original de 2006.

La cantante Lady Gaga y la rapera Doechii sorprendieron a sus seguidores con el lanzamiento de Runway, un tema dance vibrante que forma parte de la banda sonora de la esperada secuela de The Devil Wears Prada 2.

En la composición también participaron Gaga, Doechii y Mars, además de otros colaboradores como Jayda Love, lo que dio como resultado un tema diseñado para capturar el glamour y la intensidad del mundo de la moda, señala elimparcial.com

La secuela de The Devil Wears Prada retomará la historia de Miranda Priestly, interpretada nuevamente por Meryl Streep.

En esta nueva etapa, la poderosa editora deberá enfrentar un escenario complicado: el declive del periodismo impreso y la transformación de la industria de la moda. En medio de ese contexto reaparece Emily Charlton, personaje interpretado por Emily Blunt, ahora convertida en una influyente ejecutiva dentro del sector del lujo.

Además de aportar la canción principal, se ha confirmado que Lady Gaga tendrá un cameo dentro de la película. La colaboración entre Gaga y Doechii no surgió por casualidad. Ambas artistas han expresado públicamente su respeto mutuo.

En 2025, Doechii fue la encargada de entregar a Gaga el Innovator Award durante los iHeartRadio Music Awards, donde destacó su impacto en la música y la cultura pop.

Por su parte, Gaga ha elogiado en varias ocasiones la propuesta artística de la rapera, a quien ha descrito como una artista con “audacia y precisión emocional”.

Mientras promociona el nuevo sencillo, Lady Gaga se encuentra en la recta final de su gira The Mayhem Ball Tour, que concluirá con un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York.

Con Runway, la cantante vuelve a vincular su música con el cine y el universo de la moda, un terreno donde su estética y su personalidad artística siempre han tenido un lugar natural.