Sorprenden Madonna y Kylie Minogue a sus fans con colaboración

Durante muchos años, los fandoms de la “Reina del Pop”, Madonna, y de la estrella australiana Kylie Minogue pidieron una colaboración que fuera más allá de compartir escenario o coincidir en alguna entrevista, y que les permitiera disfrutar de su talento juntas.

Ese deseo finalmente se cumplió hace unos días, cuando ambas interpretaron una de las nuevas canciones de la intérprete de Vogue.

El tema, titulado Love Sensation (Afterhours Mix) Madonna & Kylie verá la luz este viernes, según anunciaron ambas artistas en sus redes sociales, y contará con tres versiones disponibles para su compra, señala vanguardia.com