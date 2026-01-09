Sostiene Fátima Bosch, reunión con la ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel

La actual Miss Universo, Fátima Bosch, se encuentra en el ojo público por dos hechos distintos que reflejan el alcance y los retos de su reinado. Bosch, sostuvo una reunión privada con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, como parte de una agenda enfocada en los derechos de mujeres y niñas.

El encuentro entre Fátima Bosch y la ministra Yasmín Esquivel se llevó a cabo en la Ciudad de México, en el marco de la gira internacional que la reina de belleza inició tras obtener el título de Miss Universo en noviembre pasado.

De acuerdo con lo compartido por la propia Bosch en su cuenta oficial de Instagram, la reunión tuvo como objetivo dialogar sobre los derechos de las mujeres y las niñas, así como explorar posibles acciones de labor social vinculadas con estas causas.