Sostiene Fátima Bosch, reunión con la ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel

La actual Miss Universo, Fátima Bosch, se encuentra en el ojo público por dos hechos distintos que reflejan el alcance y los retos de su reinado. Bosch, sostuvo una reunión privada con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, como parte de una agenda enfocada en los derechos de mujeres y niñas.
El encuentro entre Fátima Bosch y la ministra Yasmín Esquivel se llevó a cabo en la Ciudad de México, en el marco de la gira internacional que la reina de belleza inició tras obtener el título de Miss Universo en noviembre pasado.
De acuerdo con lo compartido por la propia Bosch en su cuenta oficial de Instagram, la reunión tuvo como objetivo dialogar sobre los derechos de las mujeres y las niñas, así como explorar posibles acciones de labor social vinculadas con estas causas.
Una publicación compartida por Fatima Bosch (@fatimaboschfdz)
La publicación superó los 128 mil “me gusta” en pocas horas. En el mensaje, Bosch agradeció a la ministra por compartir su experiencia con las nuevas generaciones y escribió: “Un placer conocerla”, frase que acompañó de una reflexión sobre la importancia de estos temas dentro de su reinado, señala elimparcial.com
La Miss Universe Organization (MUO) ha establecido lineamientos claros sobre el rol de su soberana para el periodo 2026. Estas directrices van más allá de la imagen pública y colocan el énfasis en el impacto social y el liderazgo.
Entre las responsabilidades señaladas se encuentran las siguientes:
-Inspirar y motivar a otras mujeres, manteniendo una representación positiva del certamen a nivel global.
-Promover valores de liderazgo, filantropía, empoderamiento femenino y confianza.
-Respetar la diversidad cultural, informándose sobre los usos y costumbres de cada país que visita, con apego al protocolo internacional.
En este contexto, la reunión con una ministra de la Suprema Corte se alinea con la narrativa institucional que busca vincular el título con causas sociales y educativas.