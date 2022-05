‘Soy buena católica’: asegura la cantante Madonna

“Soy una buena católica. ¡Lo juro! ¡Quiero decir que no juro! Han pasado algunas décadas desde mi última confesión. ¿Sería posible reunirnos algún día para discutir algunos asuntos importantes? He sido ex comulgada tres veces. No me parece justo. Sinceramente Madonna”.

Esta no es la primera vez que Madonna busca tener una reunión con el Papa. En 2015, lo invitó a comer pastas y a tomar vino. “Que Dios bendiga al Papa Francisco. Debemos encontrarnos. Un plato de pasta, una botella de buen vino. ¿Tengo alguna posibilidad?”, sostuvo en una entrevista.

La primera excomulgación de Madonna fue en 1989, cuando MTV difundió el video de Like a Prayer —la versión no autorizada para mayores de 12 años— donde la cantante es testigo de una violación por parte de varios hombres blancos a una mujer, mientras que la policía detuvo a un hombre de color que quería ayudar a la víctima.