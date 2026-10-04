Soy Frankelda gana Ariel a Mejor Largometraje de Animación

Soy Frankelda, el primer largometraje mexicano en stop motion, obtuvo el Ariel a Mejor Largometraje de Animación. La cinta, dirigida por Arturo y Roy Ambriz Rendón, hizo historia al recibir el galardón de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.
La producción de Cinema Fantasma se impuso en la edición 68 de los Premios Ariel, reconociendo el trabajo artesanal detrás de su creación. Compitió en la categoría contra La gran historia de la filosofía occidental, de Aria L. Covamonas.
Este reconocimiento marca un hito para la animación mexicana, especialmente en la técnica de stop motion, que implica un meticuloso proceso artesanal de construcción de personajes y escenarios.
La industria cinematográfica nacional ha visto un crecimiento constante en géneros y técnicas, y este premio subraya la calidad y el potencial de las producciones fuera de los formatos tradicionales.
“El trabajo realizado por el equipo de Cinema Fantasma es excepcional”, señaló en su momento el cineasta Guillermo del Toro, quien respaldó el proyecto desde sus primeras etapas.
Al recibir el Ariel, los directores Arturo y Roy Ambriz Rendón agradecieron al público y a su equipo de trabajo por el esfuerzo que hizo posible la película.
La producción de la cinta estuvo a cargo del estudio Cinema Fantasma y requirió alrededor de tres años de trabajo. Para la creación del universo de la película se construyeron más de 200 marionetas y cerca de 60 sets, elaborados de manera artesanal. Las secuencias se realizaron sin utilizar pantalla verde.
Durante las distintas etapas de producción participaron más de 100 creativos en el estudio, lo que subraya la complejidad y el detalle de la técnica stop motion.
La historia de Soy Frankelda se ambienta en el México del siglo XIX. Sigue a Francisca, una joven escritora cuyos relatos de terror son ignorados por la sociedad de su época.
Tras verse obligada a reprimir su voz, Francisca emprende un viaje hacia su subconsciente. Llega al Topus Terrentus, un universo formado a partir de los miedos y pesadillas de personas reales.
En este mundo, la protagonista adopta el nombre de Frankelda. Conoce a Herneval, un príncipe atrapado entre sueños y pesadillas. Ambos se enfrentan a Procustes, el pesadillero real, quien busca apropiarse de las historias de Frankelda para conservar su posición.
El proyecto fue concebido originalmente como un especial de aproximadamente 30 minutos para HBO Max. Posteriormente, fue ampliado hasta convertirse en el largometraje que ahora ha sido reconocido.