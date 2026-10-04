Soy Frankelda gana Ariel a Mejor Largometraje de Animación

Soy Frankelda, el primer largometraje mexicano en stop motion, obtuvo el Ariel a Mejor Largometraje de Animación. La cinta, dirigida por Arturo y Roy Ambriz Rendón, hizo historia al recibir el galardón de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La producción de Cinema Fantasma se impuso en la edición 68 de los Premios Ariel, reconociendo el trabajo artesanal detrás de su creación. Compitió en la categoría contra La gran historia de la filosofía occidental, de Aria L. Covamonas.

Este reconocimiento marca un hito para la animación mexicana, especialmente en la técnica de stop motion, que implica un meticuloso proceso artesanal de construcción de personajes y escenarios.

La industria cinematográfica nacional ha visto un crecimiento constante en géneros y técnicas, y este premio subraya la calidad y el potencial de las producciones fuera de los formatos tradicionales.

“El trabajo realizado por el equipo de Cinema Fantasma es excepcional”, señaló en su momento el cineasta Guillermo del Toro, quien respaldó el proyecto desde sus primeras etapas.

Al recibir el Ariel, los directores Arturo y Roy Ambriz Rendón agradecieron al público y a su equipo de trabajo por el esfuerzo que hizo posible la película.