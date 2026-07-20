Spice Girls se reunieron en boda de Mel C

La cantante caminó hacia el altar con un diseño blanco de espalda descubierta creado especialmente para ella por Victoria Beckham, su ex compañera en Spice Girls.

La celebración reunió a familiares y amigos cercanos en un entorno campestre donde la pareja apostó por una boda discreta, alejada de los grandes reflectores, publicó Daily Mail.

Melanie Chisholm, conocida mundialmente como Mel C, contrajo matrimonio con el modelo Chris Dingwall en una ceremonia privada celebrada en el Distrito de los Lagos, al norte de Inglaterra.

Aunque la diseñadora no pudo asistir al enlace porque se encontraba en Estados Unidos junto a David Beckham por compromisos relacionados con el Mundial de Futbol, quiso estar presente de otra manera.

“Fue un regalo de Victoria; son muy amigas”, aseguró una fuente al Mail on Sunday. Otra persona cercana a Beckham explicó que para ella fue un honor confeccionar la pieza: “Fue un gran placer”, comentó la fuente, quien añadió que la diseñadora lamentó perderse la ceremonia.

“Estaba triste por no poder estar allí porque se encuentra en Estados Unidos con David y, por supuesto, los planes para el Mundial ya estaban listos desde hacía tiempo. Pero le deseaba lo mejor a Mel desde la distancia en su día especial”.

La boda también reunió a varias integrantes del famoso grupo británico. Emma Bunton, Geri Halliwell-Horner y Melanie Brown estuvieron presentes para acompañar a la novia en uno de los momentos más importantes de su vida.

Por su parte, Scarlett, la hija de 17 años que Mel C tuvo durante su relación con Thomas Starr, desempeñó el papel de dama de honor.

La pareja optó por una ceremonia íntima en una casa de campo rodeada de naturaleza. Según el diario británico, los invitados describieron el evento como “perfecto”, aunque hubo un episodio que nadie esperaba, publicó quien.com.

Mientras los novios intercambiaban sus votos, un rebaño de vacas apareció cerca del lugar de la ceremonia, convirtiéndose en una curiosa anécdota del día.