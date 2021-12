‘Spider-Man: No Way Home’ es el segundo mejor estreno de la historia del cine

La nueva entrega de Spider Man llegó en un momento en el que apenas se están retomando las actividades recreativas con normalidad en casi todo el mundo; sin embargo, la situación no fue una barrera para que se colocara como uno de los éxitos más taquilleros de la historia.

Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) fue la película más taquillera en en Estados Unidos y Canadá este fin de semana, y no sólo eso: ahora es la película con el segundo mejor fin de semana de estreno de la historia, solo detrás de Avengers: Endgame.

Según información de Sony Pictures, en las las taquillas de Estados Unidos y Canadá también fue es el mejor fin de semana de estreno para las películas de Spider-Man.

“Los resultados históricos de Spider-Man: No Way Home vistos este fin de semana, de todo el mundo y a pesar de numerosos desafíos, ratifican el impacto cultural inigualable de películas exclusivas para su exhibición en cines cuando se promueven con visión y empeño”, declaró Tom Rothman, presidente y director general de Sony Pictures, en un comunicado.

“Todos nosotros en Sony Pictures estamos sumamente agradecidos por el talento extraordinario, tanto enfrente como detrás de las cámaras, que hicieron posible esta película histórica”, añadió.

Las reseñas han sido buenas también. La cinta recibió un 94 por ciento de buenas calificaciones en Rotten Tomatoes.

Comparado con otros éxitos

West Side Story (Amor sin barreras) obtuvo 3.4 millones de dólares, 67 por ciento menos que el fin de semana anterior.

Según Comscore estas son las cifras de cada película en sus estrenos:

1. Spider-Man: No Way Home, 260 millones de dólares.

2. Encanto, 6.5 millones.

3. West Side Story, 3.4 millones.

4. Ghostbusters: Afterlife, 3.4 millones.

5. Nightmare Alley, 3 millones.

6. House of Gucci, 1.9 millones.

7. Eternals, 1.2 millones.

8. Clifford The Big Red Dog, 400 mil

9. Resident Evil: Welcome to Raccoon City, 280 mil

10. Venom: Let There Be Carnage, 220 mil