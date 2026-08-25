‘Spider-Man: Un nuevo día’ rompe récord de taquilla

”Spider-Man: Un nuevo día” alcanzó 2.220 millones de dólares en taquilla global, convirtiéndose en la sexta película más exitosa de la historia y el mayor logro de Sony Pictures. En Estados Unidos, está a 3,4 millones de superar a “Avengers: Endgame”.

La producción, estrenada el 31 de julio de 2026 y dirigida por Destin Daniel Cretton, sumó otros 109 millones de dólares en su cuarto fin de semana, manteniendo el primer lugar en Estados Unidos a pesar de nuevos estrenos.

Desde su lanzamiento, la película mostró un ritmo de recaudación poco habitual. En su primer fin de semana, obtuvo 360 millones de dólares en Estados Unidos y cerca de 932 millones a nivel mundial, cruzando la barrera de los 1.000 millones globales en solo seis días, solo detrás de “Avengers: Endgame” en velocidad.

La película de Spider-Man es la primera entrega del personaje que supera los 2.000 millones de dólares. Este resultado dejó atrás a la entrega anterior del personaje, tanto en la recaudación global como en el mercado estadounidense, y convirtió a la nueva película en el mayor éxito doméstico de Sony Pictures.

Las proyecciones citadas por Variety indican que “Spider-Man: Un nuevo día” podría convertirse en la primera película en recaudar 1.000 millones de dólares solo en Estados Unidos, una meta que requiere sumar otros 145,1 millones.

El filme acumula 854,9 millones de dólares en Estados Unidos, colocándose a 3,4 millones de los 858,3 millones de “Avengers: Endgame”. De mantener su ritmo, la película de Holland podría superar este registro y quedar solo detrás de “Star Wars: El despertar de la Fuerza”, que lidera con 936 millones.

A nivel mundial, la película ya superó los 2.070 millones de “Star Wars: El despertar de la Fuerza”. Se acerca a “Titanic”, con 2.260 millones, y “Ne Zha 2”, con 2.270 millones. El siguiente objetivo sería “Avatar: El camino del agua”, que acumula aproximadamente 2.300 millones.

Por encima de estos títulos, “Avengers: Endgame” se mantiene con 2.790 millones, y “Avatar” con 2.900 millones. Si la película de Spider-Man rebasa a “Titanic”, “Ne Zha 2” y “Avatar: El camino del agua”, avanzaría desde el sexto hasta el tercer puesto histórico. Las previsiones señalan que ese movimiento podría producirse durante los próximos fines de semana.

El rendimiento se extiende más allá de Estados Unidos. “Spider-Man: Un nuevo día” ya es la película más taquillera de Sony Pictures en 56 territorios, incluyendo Argentina, Brasil, Colombia, España, Francia, India, México y Perú.

Entre sus mercados internacionales más fuertes destacan China, con 221,4 millones de dólares, y Reino Unido, con 117,8 millones. China registró una caída del 54 por ciento durante el cuarto fin de semana, pero sigue siendo el principal mercado del filme fuera de Estados Unidos. La amplitud territorial ayuda a explicar cómo la recaudación mundial alcanzó los 2.220 millones menos de un mes después del estreno.

La respuesta del público es más uniforme que la de la prensa. La aprobación de los espectadores ronda el 90 por ciento en Rotten Tomatoes, mientras que las críticas profesionales oscilan entre elogios al costado humano de la historia y cuestionamientos a la dirección.

La trama retoma las consecuencias de “Spider-Man: Sin camino a casa”. El hechizo de Doctor Strange borró de la memoria colectiva la identidad de Peter Parker, incluidas las de MJ y Ned Leeds. Tras la muerte de su tía May, el protagonista vive aislado y mantiene un vínculo estable con la detective Jean DeWolff, interpretada por Liza Colón-Zayas.

El reparto principal también incluye a Sadie Sink, Jon Bernthal y Zendaya. Con la película todavía en el primer puesto de la taquilla estadounidense, su próxima marca inmediata son los 858,3 millones de “Avengers: Endgame”.