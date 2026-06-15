Spielberg recupera el pulso de sus primeras películas en ‘El Día de la Revelación’

Disclosure Day (El Día de la Revelación) invita a su mundo con una patada en la cara. O quizá sea un pisotón. Sea lo que sea, esta secuencia inicial, en un estridente ring de lucha libre profesional, sin duda te despertará y te hará preguntarte, primero, si estás en la película correcta y, segundo, si Steven Spielberg ha perdido el rumbo.

“Disclosure Day” es una aventura clásica de Spielberg, de gran corazón, de principio a fin, con gente común rebelándose contra sombríos guardianes de secretos en nombre de la verdad.

Indiana Jones quería las antigüedades en museos para que todos las vieran. Daniel, y el equipo de personas que lo convencieron de robar archivos de una empresa privada de ciberseguridad, quieren que el mundo sepa que hay vida en otros lugares y que han hecho contacto.

Casi 50 años después del encuentro cercano de Roy Neary, Spielberg no está planteando tantas preguntas esta vez: está dando la voz de alarma, al estilo clásico de thriller conspirativo paranoico (aunque este es decididamente más romántico que el cínico de los años 70), con un Colin Firth de cuello alto como el malévolo líder de Wardex, la empresa que busca mantener esta información en secreto.

La historia, concebida por Spielberg y escrita por David Koepp, nos sitúa en un tiempo y un lugar que se parecen a los nuestros. La atención está puesta en un conflicto global que se está gestando, hay referencias al pasar a la Tercera Guerra Mundial y un acaparamiento histérico en la gasolinera local, pero en cierto nivel todos siguen con su vida como si nada, incluida la presentadora local de Kansas City, Missouri, Margaret Fairchild (Emily Blunt), que está atrapada en el papel de chica del clima, pero sueña con informar noticias serias.

Nos dicen que es un poco volátil e inquieta, pero entonces las cosas empiezan a ponerse profundamente extrañas: de pronto entra y sale de distintos idiomas, conoce detalles extremadamente personales de desconocidos y adivina todo tipo de información sobre Daniel y los demás participantes de esta operación. Margaret y Daniel claramente van por un camino que los conduce el uno hacia el otro, con los hombres en camionetas negras pisándoles los talones.

Como en muchas películas de Spielberg, hay un elemento espiritual en el desarrollo de “Disclosure Day”, con creyentes, escépticos y asustados chocando entre sí y avanzando, encorvados, hacia la revelación. La novia de Daniel, Jane (una excelente Eve Hewson), es una ex monja que tiene preguntas y preocupaciones sobre la utilidad de la información. Y el maestro de esta operación es Hugo, un ex empleado de Wardex sereno y algo inescrutable, interpretado por Colman Domingo. Va guiando con suavidad a sus improbables héroes a través de la situación mientras supervisa lo que parece ser la construcción de un set. Siempre se vuelve al cine, ¿no?

Muchos de los mayores placeres de “Disclosure Day” están envueltos en nuestra propia alfabetización spielbergiana. El lenguaje cinematográfico es inconfundiblemente suyo, con sombras, destellos de lente y humo, luces sobreexpuestas y calles mojadas y todo lo demás.

Sus escenas de acción son a la antigua, táctiles y deliciosamente sensatas, desde persecuciones de autos hasta una secuencia emocionante que involucra un tren, al parecer un sueño suyo desde que hizo “Duel”. Y la música de John Williams, una música innegablemente de John Williams, es del tipo que puede provocar piel de gallina.