SPY x FAMILY confirma cuarta temporada y nueva película

La serie animada SPY x FAMILY tendrá una cuarta temporada y una segunda película, anunciaron sus cuentas oficiales durante un evento en Japón. La nueva entrega televisiva llegará en 2027, mientras que el filme se estrenará el próximo año en cines.

Durante el evento SPY x FAMILY ANIME Extra Mission II, celebrado en Japón, se presentó una imagen promocional de la familia Forger, protagonista del anime. Detalles adicionales sobre el equipo de producción para ambos proyectos se darán a conocer más adelante.

La primera temporada de SPY x FAMILY se estrenó en 2022, seguida por una segunda en 2023. La tercera temporada más reciente se emitió en Japón del 4 de octubre al 27 de diciembre de 2025.

Crunchyroll transmitió la temporada más reciente del anime para sus suscriptores en América, Europa, África, Oceanía y otras regiones, según informó la plataforma.

Sobre la trama, Crunchyroll describe la historia principal de SPY x FAMILY: “Todo el mundo tiene una parte de sí misma que no puede mostrarse a los demás. En una era en la que las naciones de todo el mundo se encuentran involucradas en una feroz guerra de información a puerta cerrada, Ostania y Westalis llevan décadas en guerra fría. La División de Inteligencia de Westalis (WISE) envía a su mejor espía, ‘Twilight’, en una misión ultrasecreta para vigilar los movimientos...”.