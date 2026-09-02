Stanford convierte el ‘Namjooning’ en materia de estudio

Salir a andar en bicicleta, conectar con la naturaleza, acercarse al arte, leer, escribir un diario o encontrar momentos de calma son algunas prácticas de bienestar de Kim Namjoon, conocido como RM, líder de la banda surcoreana BTS, en las que la Universidad de Stanford, se inspiró para crear un seminario de introducción para sus alumnos de primer año.

La institución estadounidense impartirá durante el trimestre de otoño de 2026 el seminario introductorio “Namjooning, and other well-being inspiration from BTS”, una materia de tres créditos que toma como punto de partida

El curso PSYC 65N, dirigido por James Jacobs, se impartirá del 22 de septiembre al 4 de diciembre de 2026, con clases están programadas los lunes y miércoles.

Más que una asignatura dedicada al fenómeno BTS, Stanford plantea el seminario como una exploración académica de las prácticas y desafíos relacionados con el bienestar, en donde la figura de Namjoon funciona como hilo conductor para abordar preguntas sobre cómo cuidar la salud física y emocional en la vida universitaria y cotidiana.

Entre los temas contemplados, de acuerdo el sitio standfordroot.com, aparecen la relación con la naturaleza y el ciclismo, el arte y la literatura, la escritura de diarios —práctica que seguidores de BTS han bautizado como “Namjooning”—, además del sueño, la ansiedad, el bloqueo creativo, el amor propio y la autoconciencia.

También se estudiarán asuntos como la alimentación y el ejercicio, los suplementos nutricionales, los medicamentos y las sustancias, así como la psicoterapia y el coaching.

La propuesta, señalan, no pretende convertir los hábitos o consejos asociados con RM en fórmulas universales, sino su aproximación basada en datos, y en lugar de limitarse a recomendar “dormir mucho”, por ejemplo, los estudiantes analizarán qué significa realmente dormir lo suficiente, si todas las horas de sueño tienen el mismo efecto y qué papel desempeñan las siestas.

La pregunta central será qué dice la investigación científica sobre estas prácticas y cómo pueden aplicarse de manera efectiva, además de identificar aquellos aspectos que todavía generan controversia.

RM de BTS se ha convertido en una de las figuras más visibles de la cultura surcoreana contemporánea y, además de su trayectoria como músico, compositor e intérprete, es reconocido por su interés en el arte y la literatura y por sus reflexiones públicas sobre bienestar y salud mental.