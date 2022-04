Becoming Elizabeth llegará a la plataforma el próximo 12 de junio con Oliver Zetterström y Romola Garai como sus principales protagonistas.

La serie fue creada y escrita por la premiada dramaturga y guionista de televisión Anya Reiss (Spur of the Moment), quien también trabaja como productora ejecutiva junto con George Ormond (National Treasure, Great Expectations) y George Faber (The White Queen de Starz), con Lisa Osborne (Man in an Orange Shirt) como productora.

Jamie Blackley (Greed, The Last Kingdom), Alexandra Gilbreath (Provoked Wife), Jamie Parker (1917, Harry Potter y el Legado Maldito), Leo Bill (Rare Beasts), Bella Ramsey (Game of Thrones), Ekow Quartey (This Way Up), Alex Macqueen (Peaky Blinders) y Olivier Huband (A Discovery of Witches) completan el reparto.