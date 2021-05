Stephanie Salas se lanza contra Luis Miguel y cuenta su verdad sobre ser madre soltera

La famosa cantante y actriz mexicana Stephanie Salas fue una de las mujeres más importantes en la vida de Luis Miguel, sin embargo ahora con el lanzamiento de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie en Netflix, la relación con el cantante ha sido detallada en varios detalles.

Sin embargo, Stephanie ha mostrado su desacuerdo con el trabajo que se ha hecho en la producción de la plataforma de video vía streaming, esto de acuerdo con información de El Heraldo de México.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde Salas retomó una storie, la cual originalmente fue publicada por el maquillista Juan Peralta, donde se critica que la serie ha hecho a un lado la versión de los hechos de la actriz y, sin embargo en su lugar, se ha limitado a retomar lo que “El Sol” comentó de lo ocurrido.

“Oigan, hoy por fin pude ver la segunda temporada de Luismi. Y todo súper padre, actuaciones, caracterización, vestuario, etc., pero me quedé pensando y ¿para cuándo la serie de Stephanie Salas y todas esas mujeres que tienen que lidiar con ser madres solteras? Que no se puede ir 11 años y después regresar. La historia de Michelle y cómo fue ver a su papá de lejos. Again, que padre que Luis Mi contó su versión, que padre que retomó la relación con su hija, pero siento que las historias de esas mujeres no las vemos tanto en pantalla y contadas con justicia, sin hacerlas víctimas o las ‘abnegadas’”, se puede leer en la storie del usuario @juanperaltamakeup.

Esto es lo que sale sobre Stephanie Salas en la serie

Hay que señalar que Salas es interpretada por la actriz Pilar Santacruz en la serie, quien aparece en la primera entrega de la serie bajo el nombre de “Sophie”, quien es catalogada como un “encuentro casual” en la vida amorosa del cantante.

Hay que recordar que luego de la representación, se dio la molestia de Michelle Salas, quien es hija de la relación que mantuvieron Luis Miguel y su madre.

De acuerdo con la serie esta relación de noviazgo con el cantante duró al menos dos años. Sin embargo Luis Miguel se fue una vez que supo que estaba embarazada, por lo que el cantante se convirtió en parte recurrente de las dos.

Sin embargo, la actriz narró que su hija conoció a su abuelo Luis Rey y convivió durante sus primeros años de vida con la familia de Luis Miguel pese a la ausencia de su padre.