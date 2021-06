Steve Aoki, Yves V y Ryan Caraveo rinden tributo a Avril Lavigne en ‘Complicated’

Ryan Caraveo comparte que trabajar con Steve Aoki es realmente un momento en el que cierro un círculo completo en mi vida. En 2013, era solo un niño en uno de sus shows; avanzamos muchos años hacia una vida completamente diferente y, de repente, estamos trabajando juntos y cubriendo una de las canciones más importantes de la propia reina Avril Lavigne y es bastante surrealista. para ser sincero. Siempre me ha gustado y me ha influenciado la música electrónica y no puedo esperar a escuchar esto en el festival con los amigos”.

“Complicated” marca la última colaboración entre Steve Aoki e Yves V desde que Yves remezcló “A Lover And A Memory” del LP Neon Future III de Aoki. Los viejos amigos a menudo se cruzan en Tomorrowland, donde Yves es un DJ residente y Aoki es un cabeza de cartel frecuente.

“Mis raíces están en la escena punk y ese tipo de música siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón. Entonces, cuando Yves me trajo la idea de reelaborar “Complicated” para la reina del pop punk Avril Lavigne, aproveché la oportunidad. Y el lirismo que Ryan trajo con sus nuevos versos solo hace que se expanda para enganchar en este verdadero clásico”, dice Steve Aoki sobre la colaboración.

ACERCA DE STEVE AOKI:

Con casi 3 mil millones de transmisiones de música a su nombre, Steve Aoki es un verdadero visionario. Billboard describió al artista / DJ / productor nominado 2 veces al Grammy y fundador de Dim Mak Records como “uno de los artistas más solicitados del mundo”.

Como solista, Aoki cuenta con una alabada discografía que incluye 7 álbumes de estudio y colaboraciones con Lil Uzi Vert, Maluma, BTS, Linkin Park y Louis Tomlinson, entre otros.

En 1996, fundó Dim Mak en el dormitorio de su universidad, un sello discográfico, una empresa de eventos / estilo de vida y una marca de ropa que marca tendencias.

Ha servido como plataforma de lanzamiento para actos globales como The Chainsmokers, Bloc Party, The Bloody Beetroots y The Kills, además de ser el hogar de los primeros lanzamientos de actos como ZEDD y Diplo.

Como empresario de la vida nocturna, la legendaria noche de club de Hollywood de Aoki, Dim Mak Tuesday, presentó las primeras actuaciones de futuras superestrellas como Kid Cudi, Daft Punk, Lady Gaga y Travis Scott.

Un verdadero hombre del renacimiento, Steve Aoki es también diseñador de moda, autor y emprendedor.

En 2012, fundó THE AOKI FOUNDATION, que apoya principalmente a organizaciones en el campo de la investigación de las ciencias del cerebro con un enfoque específico en la medicina regenerativa y la preservación del cerebro. Además, Aoki ha llevado su línea de ropa Dim Mak Collection a nuevas alturas, tanto con diseños originales como con colaboraciones con todos, desde A Bathing Ape hasta la propiedad de Bruce Lee.

El viaje multifacético de Aoki se narra a través del documental de Netflix nominado al Grammy I’ll Sleep When I’m Dead (2016) y sus memorias BLUE: The Color of Noise (2019). En el verano de 2020, Aoki dio a conocer su sello de música latina, Dim Mak En Fuego, continuando rompiendo fronteras musicales y culturales “por cualquier medio necesario”.

ACERCA DE YVES V:

El entusiasmo que emana de Yves V, quien escaló 21 lugares hasta situarse en la posición número 34 en la encuesta de DJ Mag Top 100 DJs, continúa ardiendo con la magnitud estelar de una supernova, con su lugar en el ranking de 2015 que lo marca como uno de los mejores escaladores de la industria.

Sus sets han iluminado el escenario principal de eventos icónicos que incluyen Sensation, David Guetta in Concert, Don’t Let Daddy Know y Mysteryland, mientras se apoderan de pistas de baile como Green Valley, Nikki Beach, Amnesia, Privilege y Pacha. Yves también ha catapultado su propia marca V-Sessions a nuevas alturas al albergar su propio estadio en Tomorrowland durante los últimos 4 años seguidos, además de seguir haciendo crecer su programa de radio y eventos exclusivos respetados internacionalmente.

En el estudio, la música de Yves se ha lanzado en una plétora de los mejores sellos discográficos, incluidos Armada Music, Dirty Dutch, Spinnin ‘Records, Doorn Records y Smash The House, mientras que su trabajo de remezclas incluye artistas de primer nivel como Timbaland, Missy Elliott. y Ginuwine.

Todo lo cual ha recibido el apoyo de pesos pesados como David Guetta, Afrojack, Martin Garrix, Armin van Buuren y Danny Howard, además de Pete Tong de Radio 1.