Steve Harwell, cantante de la banda Smash Mouth que saltó a la fama mundial por su participación en la cinta Shrek con la pieza All Star, falleció a los 56 años, confirmó su mánager Robert Hayes a través de un comunicado para la revista Rolling Stone.

Según Hayes, Harwell murió rodeado de familia y amigos y de manera “pacífica” en su casa de Boise, Idaho.

La información también fue confirmada a través de la página oficial de Smash Mouth, donde a través de un emotivo comunicado, los miembros restantes del grupo aseguraron que “Steve vivió una vida al cien por cien”.

El comunicado, además, reitera el gran logro de Steve al convertirse en un referente musical de toda una generación a pesar de sus limitantes.

Anteriormente había dicho que el músico estaba en las etapas finales de su vida debido a una insuficiencia hepática y estaba recibiendo cuidados en su casa.

Smash Mouth tuvo una serie de éxitos en las décadas de 1990 y 2000 con All Star y I’m a Believer, ambas parte de la banda sonora de las películas de Shrek, y Walkin’ on the Sun.

Harwell se retiró de la banda en 2021 por problemas de salud física y mental.