Sting y The Police enfrentan guerra por derechos de autor

Sting ha sido demandado por Andy Summers y Stewart Copeland, sus excompañeros de The Police, quienes acusan que no han recibido parte justa de sus derechos de autor.

Esto enfocado en el streaming pues mencionan que se han dejado de percibir poco más de “dos millones de dólares”, de acuerdo a AFP.

De acuerdo a la información, la demanda fue presentada a finales del 2024 en un tribunal de Londres.

No fue hasta este 14 y 15 de enero que se abordará en una audiencia preliminar. Los exmiembros de The Police no estarán presente en este proceso.

Los demandantes mencionan que existió un acuerdo hace 50 años en los que se estipuló que cada miembro debía percibir 15% de los derechos de autor generados por las composiciones de los otros.

No fue hasta 1981 que se plasmó en papel. En 2016 se reiteró dicho acuerdo, pero sin incluir al streaming.

Algunos de los éxitos de The Police son “Roxanne”, “Message in a Bottle” y hasta el clásico “Every Breath You Take”.

Abogados de Sting mencionan que esto es un intento ilegitimo de reinterpretar su acuerdo pues en ningún documento se menciona la nueva forma de consumo de música.