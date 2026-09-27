$!Stray Kids cierra gira en México con asistencia presidencial

El Presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y la Primera Dama, Kim Hye-kyung, asistieron al festival STRAYCITY de Stray Kids en Ciudad de México. La superbanda de K-pop cerró el viernes 25 de septiembre su gira latinoamericana ante 60 mil personas en el Estadio GNP Seguros.
La magna celebración de música y coreografías recreó una ciudad efímera llamada STRAYCITY, simbolizando los lazos de amistad entre Corea del Sur y México. El evento, que también contó con la participación de la banda Nexz y los artistas mexicanos Renee y Andrés Obregón, se convirtió en un festival para los asistentes.
El regreso de Stray Kids al Estadio GNP Seguros ocurrió 17 meses después de su debut en ese recinto. Este concierto marcó el cierre del tramo latinoamericano de su gira, consolidando la presencia del K-pop en la región y su papel en el intercambio cultural.
La presencia del mandatario surcoreano y su esposa destacó el poder cultural del K-pop. “Imágenes en vivo de la actuación de Stray Kids en la Ciudad de México que conmemora la cumbre Corea-México”, escribió el viernes Lee Jae-myung, Presidente de Corea del Sur, en un mensaje en X. El Presidente añadió que “realmente se siente el gran poder del K-pop para difundir ante el mundo la imagen de Corea como una potencia cultural”.
El concierto reunió a miles de seguidores, conocidos como STAYs, que iluminaron las gradas con sus Nachimbong, los light sticks oficiales del grupo. Quienes no contaban con ellos, usaron las luces de sus teléfonos.
Los fans realizaron coreografías mientras el estadio respondía al ritmo de canciones como “TOPLINE”, “S-Class” y “MANIAC”. La lista de temas también incluyó “DOMINO”, “Thunderous”, “DIVINE”, “Walkin on Water”, “God’s Menu”, “Chk Chk Boom” y una versión de ”LALALALA”.
Sobre el escenario, tres torres lanzaban fuego de manera coordinada, creando una atmósfera que se sincronizaba con el movimiento de las luces de los asistentes y los bailarines que acompañaban a la banda.
La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, acompañó al Presidente y la Primera Dama de Corea del Sur. Curiel de Icaza asistió con diez niños y niñas de comunidades vulnerables, a quienes se les regaló un boleto para el concierto, una iniciativa anunciada por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.
Bang Chan, uno de los integrantes de Stray Kids, interactuó con el público. “Regresamos a México después de un año. ¿Nos extrañaron? ¡No manchen!”, dijo con ayuda de una intérprete, mezclando coreano y palabras mexicanas.
Hyunjin, otro miembro del grupo, señaló el letrero “vivir es increíble” en una de las estructuras del recinto. “Hasta le tomé una foto”, agregó.
Cerca del final del evento, Bang Chan expresó: “Viendo este ambiente, parece que nadie se quiere ir hoy a casa. ¿Ustedes tampoco se quieren ir?”. El artista hizo una pausa para recomendar a los fans cuidarse y ayudarse mutuamente.
Con 90 minutos de actuación, el evento se posicionó como uno de los conciertos más grandes de Stray Kids en México, según los organizadores.