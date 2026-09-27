$!Stray Kids cierra gira en México con asistencia presidencial

El Presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y la Primera Dama, Kim Hye-kyung, asistieron al festival STRAYCITY de Stray Kids en Ciudad de México. La superbanda de K-pop cerró el viernes 25 de septiembre su gira latinoamericana ante 60 mil personas en el Estadio GNP Seguros.

La magna celebración de música y coreografías recreó una ciudad efímera llamada STRAYCITY, simbolizando los lazos de amistad entre Corea del Sur y México. El evento, que también contó con la participación de la banda Nexz y los artistas mexicanos Renee y Andrés Obregón, se convirtió en un festival para los asistentes.

El regreso de Stray Kids al Estadio GNP Seguros ocurrió 17 meses después de su debut en ese recinto. Este concierto marcó el cierre del tramo latinoamericano de su gira, consolidando la presencia del K-pop en la región y su papel en el intercambio cultural.

La presencia del mandatario surcoreano y su esposa destacó el poder cultural del K-pop. “Imágenes en vivo de la actuación de Stray Kids en la Ciudad de México que conmemora la cumbre Corea-México”, escribió el viernes Lee Jae-myung, Presidente de Corea del Sur, en un mensaje en X. El Presidente añadió que “realmente se siente el gran poder del K-pop para difundir ante el mundo la imagen de Corea como una potencia cultural”.

El concierto reunió a miles de seguidores, conocidos como STAYs, que iluminaron las gradas con sus Nachimbong, los light sticks oficiales del grupo. Quienes no contaban con ellos, usaron las luces de sus teléfonos.