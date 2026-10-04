Stray Kids se suma a BTS y queda fuera de los Grammy 2027

La banda surcoreana Stray Kids no competirá por nominaciones a los Grammy 2027 al no presentar candidaturas, sumándose a BTS. La agencia JYP Entertainment confirmó la decisión sin explicar razones. Los ocho integrantes sí podrán votar en la edición 69 de los premios.

La decisión del grupo de dejar pasar el plazo para presentar música a consideración de la Academia de la Grabación fue confirmada este viernes por JYP Entertainment a medios locales. Los integrantes de Stray Kids no registraron candidaturas antes del 21 de agosto, fecha límite para la edición 69 de los premios.

Esta situación coloca a Stray Kids en un escenario similar al de BTS, que en julio confirmó su decisión de no presentar música para los Grammy 2027. La Recording Academy anunció la creación de la nueva categoría Asian Pop, la cual debutará en esta edición, generando un debate sobre la visibilidad o separación de estilos musicales.

JYP Entertainment no ofreció una explicación sobre la determinación, ni confirmó si esta tuvo relación con la creación de la nueva categoría. “En el caso de BTS, el grupo explicó que quería que su música fuera escuchada y valorada sin ser dividida por región o idioma”, señalaron fuentes cercanas a la agrupación.

De acuerdo con las reglas de la Recording Academy, las canciones y álbumes que no se presentan formalmente durante el periodo correspondiente no pueden aparecer en las boletas de evaluación para las nominaciones. Por ello, no pueden avanzar en la competencia por un premio.

Aunque el grupo decidió no presentar música para competir, los ocho integrantes de Stray Kids —Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N— recibieron invitaciones este año para convertirse en miembros votantes de la Recording Academy. Esta función les permite participar en el proceso para elegir nominados y ganadores.

El presidente y director ejecutivo de la Academia, Harvey Mason Jr., explicó que la organización realizó sesiones de escucha y conversaciones con representantes de la comunidad musical asiática antes de tomar la decisión. Mason reconoció opiniones contrarias a la categoría, pero también apoyo entre distintos creadores musicales. La Academia aseguró haber recibido un número importante de inscripciones para esta nueva categoría en su primer año.

La creación de Asian Pop ha generado un debate más amplio sobre las categorías específicas por género o región dentro de los Grammy. Se discute si estas sirven para visibilizar determinados estilos musicales o pueden terminar separándolos de las categorías generales.

Las nominaciones a la edición 69 de los Grammy Awards están programadas para anunciarse el 16 de noviembre. La ceremonia se realizará el 7 de febrero de 2027.